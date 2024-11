Declaran juicio nulo en caso de niña Fátima, víctima de feminicidio

Después de cuatro años de un proceso tortuoso, la familia de Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, de siete años y víctima de feminicidio, fue notificada de que su juicio ha sido declarado nulo, lo que implica que deberán comenzar nuevamente el proceso judicial.

El caso de Fátima marcó un antes y un después en el feminicidio infantil en México, debido a la brutalidad de los hechos. Fátima fue engañada por Giovanna "N", quien la sacó de su escuela en Xochimilco, para luego ser violentada sexualmente por Mario "N", asesinada, y finalmente su cuerpo fue abandonado en Tláhuac.

Durante los últimos diez meses, en los que se presentaron pruebas, testimonios y peritajes, la familia de Fátima ha revivido el dolor y la indignación por la tortura que sufrió la pequeña. Este proceso tendrá que rehacerse debido a que la jueza a cargo se retiró por motivos de incapacidad médica.

Sonia López, tía de Fátima y activista por los derechos de la infancia, expresó su indignación en entrevista.

"Lo mínimo que nos deben a las víctimas es que quienes cometen daño reciban una sanción. Lo justo es que Fáti no hubiera pasado por eso, que ella estuviera con nosotros. Tampoco es justo para las niñas y niños víctimas de delitos, ellos están desprotegidos. Todos los días nos enfrentamos a la pesadilla de que haya una Fátima más. No es justo que retrasen los procesos, que nos revictimicen. Que no exista una condena para estos agresores, manda un mensaje de impunidad, que pueden seguir actuando porque no les va a pasar absolutamente nada. Ese es el mensaje que dan las autoridades".

La familia de Fátima también hizo un llamado al acompañamiento y a la solidaridad para que su caso no sea olvidado. Sonia López aseguró: "La justicia la estamos creando nosotras, las familias, las víctimas. "Si queremos alcanzar justicia la tenemos que crear porque los servidores públicos, en su mayoría, no tienen el interés de que los criminales se queden en la cárcel".

Para la familia, el dolor y la resignación ante esta notificación son profundos."Nos sentimos muy indignados por esta notificación, estamos resignados, pero queremos justicia para Fáti, que sus feminicidas se queden en prisión eternamente", concluyó López, reiterando su exigencia de justicia para Fátima.

