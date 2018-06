De haber fraude, se van a encontrar con el diablo: Morena

"Que no se atrevan a querer hacer un fraude, porque sí se van a encontrar con el diablo, no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar", afirmó la presidenta nacional del Morena, Yeidkol Polevnsky, durante una rueda de prensa esta mañana de lunes en el Senado de la República.

La presidenta de Morena aseguró que ella se meterá "a fondo" en caso de algún intento de fraude durante la elección del próximo domingo.

También afirmó que "ninguna manipulación es aceptable".

Tras ser cuestionada sobre el posible escenario que plantea un diario estadounidense, en el que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador no ganaría la elección, Polevnsky Gurwitz aseguró que la elección ya está definida.

"Tenemos preferencias entre 50% y 60%, y remontar esa diferencia no se podría hacer más que mediante un fraude, no se puede hacer de otra manera".

La ex senadora morenista comentó que los otros candidatos no tienen lo suficiente para ganar esta elección.

En el caso de Ricardo Anaya, "se vuelve un candidato sumamente débil, porque lo pueden mandar a detener en cualquier momento por las investigaciones de lavado de dinero que hay tanto en España como en Estados Unidos".

Respecto a José Antonio Meade, aseguró que "ha sido parte de tres gobiernos en donde ha habido el mayor endeudamiento, corrupción e impunidad y no me digan que no se dio cuenta".

JA