Cuitláhuac García rinde su Primer Informe de Gobierno en Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que en su primer año ha trabajado con austeridad, eficiencia, honradez y transparencia. Al rendir su Primer Informe de gobierno, culpó a las anteriores administraciones sobre los problemas del estado.

En medio de aplausos, dijo que al llegar al gobierno encontró un estado con desfalcos, inseguridad y otros problemas, pero que aun así cumplió el principal encargo del pueblo veracruzano, porque ya no hay "más gobernantes corruptos".

"Un gobernador se atrevió a inaugurar un hospital en el municipio de Tatahuicapan, ese día tuvo que rentar una planta de luz y llevar equipo prestado, ya que no sólo no tenía luz, tampoco agua y drenaje, mucho menos medicinas, y así lo inauguró, terminó su mandato y así lo dejó: el puro edificio sin nada", dijo.

— Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) November 17, 2019

Ante la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, dijo que es de "muy mala leche" y "cierto grado de hipocresía" que adversarios hayan emprendido una campaña por el desabasto de medicamentos, falta de material de curación y atención médica.

El mandatario aseguró que ni el desfalco ni la inmensa deuda, ni el deterioro le ha impedido trabajar a favor de la gente. "La clave está en ser eficientes mediante el ahorro", señaló.

En medio de cuestionamientos de oposición por los altos niveles de inseguridad y un grave subejercicio en la aplicación de recursos, aseguró que en su primer año a cargo del Ejecutivo también se acabaron con los privilegios, ya que insistió en que encabeza un gobierno honesto.

"Se cumple casi un año en que por primera vez arriba un gobierno honesto al estado de Veracruz y a la Presidencia de la República. El movimiento transformador, y en contrapropuesta a las medidas neoliberales, triunfó, y al cabo de décadas de lucha pacífica del pueblo logró hacer valer la incipiente democracia electoral de este país", apuntó.

Insistió en que en lo que va de su administración se puso fin al saqueo de los recursos públicos y con los recortes se gastaron 38% menos del presupuesto de la administración anterior en la Oficina del Gobernador, un total de 80 millones de pesos.

"Ya no viajo en jet de lujo, quitamos secretaria particular y secretaria privada, ahora dichas funciones las realiza personal de la jefatura de oficina", refirió. Presumió que se redujo el número de escoltas personales y las aeronaves se pusieron al servicio del pueblo, pero ello no lo dejó "inmóvil".

García Jiménez detalló que con las acciones implementadas en materia de seguridad se pudo reducir en 20.82% las estadísticas de los delitos perpetrados en la entidad respecto al 2018, aunque no se refirió en ningún momento a las desapariciones o feminicidios en el estado.

El morenista además presumió las detenciones de presuntos responsables de delitos de alto impacto en Veracruz, realizadas por la Fiscalía General, así como por la federación, aunque en casos como el multihomicidio de Minatitlán los presuntos responsables están señalados por otros delitos.

Falta de avances

El Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del estado denunció que durante el primer año de gobierno del morenista no se constatan avances en seguridad, salud, infraestructura y desarrollo social.

Los legisladores panistas denunciaron que no hay muestras públicas de una sola acción favorable para la vida del estado.

El líder de la bancada albiazul, Omar Miranda, dijo que la realidad que vive el estado evidencia una profunda marca de inexperiencia y falta de capacidad por parte del gobierno estatal para resolver problemas que atentan contra la seguridad, libertad y desarrollo de los ciudadanos.

El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez Almazán, dijo que el gobierno de Cuitláhuac García no ha cumplido con la emisión de un decreto para declarar a Veracruz libre de minería tóxica.

Manifestó que si bien el mandatario ha señalado que no apoya a la instalación de proyectos extractivistas en la entidad, hasta ahora de manera legal no ha realizado cambio alguno. "Que haga un decreto para la entidad y que Veracruz se declare libre de minería tóxica; las palabras se las lleva el viento y necesitamos hechos en esta materia", apuntó.

