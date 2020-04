Cubrebocas no debe ser única medida contra COVID-19: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el Gobierno federal no está en contra del uso de cubrebocas sino a que se use como única medida para prevenir el contagio de COVID-19, por lo que reiteró el llamado a quedarse en casa y al lavado frecuente de manos.

"En ningún momento el Gobierno de México, o en particular la secretaría de Salud, ha dicho que no se deba usar cubrebocas. No lo rechazamos, si existen gobiernos estatales que han propuesto el uso de cubrebocas está bien, lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia por COVID", mencionó.

A través de redes sociales, López-Gatell publicó un video en el que explica que usar cubrebocas no sustituye a las medidas como quedarse en casa, guardar sana distancia y al lavado de manos para prevenir un contagio del nuevo coronavirus.

"Usar cubrebocas como medida auxiliar para prevenir #COVID19, no significa que millones de personas puedan ocupar el espacio público en la Fase 3 de la epidemia, cuando se calculan mayores niveles de transmisión y ocupación en hospitales. Lo más importante es #QuédateEnCasa", escribió.

En el video enfatizó que usar cubrebocas puede ayudar a disminuir la transmisión, pero en particular de personas que ya tienen los síntomas, hacia otros.

"Pero la medida más efectiva es quedarse en casa, esta nos ayuda a que millones de personas no estén en el espacio público y que no estén contagiando unos a otros", refirió.

Destacó que si bien un cubrebocas puede ser un auxiliar o un elemento que complementa, uno mal usado puede contribuir a una falsa confianza.

"La persona tiene cubrebocas, siente que está protegida y entonces sale a la calle en situaciones que no debería salir, convive con otros no guardando sana distancia, teniendo síntomas está en contacto con otras personas y no protege su estornudo. El cubrebocas puede ser elemento complementario, pero lo más importante es quedarse en casa para no contagiar", resaltó.

Agregó que el cubrebocas se debe usar todo el tiempo y cubrir perfectamente nariz y boca porque si el usuario se cansa de él, se acalora, o se irrita y se lo quita para ponerlo en el cuello, de gorrito, o lo tocan constantemente, eso hace que no sirva o incluso sea perjudicial.

"Una persona que tiene las manos contaminadas con el virus de COVID, si se toca el cubrebocas va a contaminarlo. Si usted quiere usar cubrebocas hágalo, solo tenga mucha conciencia que se debe usar correctamente y que eso no disminuye el riesgo de contagiarse si usted no se lava las manos continuamente, si sale al espacio público o está en demasiada cercanía física con alguien que tenga la enfermedad", destacó.

