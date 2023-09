La lucha en México por despenalizar el aborto fue larga y ardua por parte de los movimientos feministas, bajo el lema: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir" fue que miles de mujeres gritaban en cada marcha para ser escuchadas para no criminalizar la decisión a no ser madre. Lo que parecía un sueño, hoy en día se volvió una realidad: la despenalización del aborto en México.

6 de septiembre del 2023 es un día histórcio en México, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal, luego de un amparo emitido por la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Con esta disposición, las mujeres y personas gestantes tendrán acceso a servicios médicos en las dependencias federales y centros de salud en materia de interrupción del embarazo.

Para quienes desean interrumpir su embarazo en México también existe la posibilidad de hacerlo en clínicas. El precio de una interrupción de embarazo depende de la semana de gestación en la que la persona se encuentre, así como otross factores, como el método utilizado.

¿Cuánto cuesta abortar en México?

El precio por interrumpir el embarazo con pastillas oscila entre los $2,500 y $4,000 pesos aproximadamente. Mientras que el aborto quirúrgico puede ir desde los $2,200 hasta los $9,620 pesos, aproximadamente. Esto depende ,de la semana de gestación, en caso de que la interrupción se lleve en la semana doce -que es lo permitido y recomendado- entonces sería el precio más elevado.

Ahora en México, con la despenalización del aborto en toda la República se entiende que tanto el IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán de prestar el servicio gratuito de aborto en todo el país. Asimismo, el personal de salud que lo realice no podrá ser criminalizado para ayudar a quien aborte.