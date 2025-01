Existen alrededor de 200 especies de arañas que representan un verdadero riesgo para los humanos debido a su veneno. Entre ellas, se encuentra la araña violinista, un pequeño insecto que tiene un poderoso veneno que puede causar incluso la muerte.

Según la bióloga Claudia Isabel Navarro Rodríguez, del Instituto de Biología de la UNAM, la araña violinista apenas mide entre 1 y 3 centímetros, tiene seis ojos y es de color pardo rojizo con patas muy delgadas.

El nombre de violinista lo adquiere de la forma que tiene en la parte de la frente de su cuerpo que simula precisamente este instrumento musical.

Algo interesante de esta araña es que no teje telarañas como comúnmente se conoce, sino las hace más parecidas a un cúmulo de algodón y de forma irregular. Es un insecto nocturno.

Mira esto: El peso se hunde frente al dólar mientras se acerca el 1 de febrero

¿Cuándo inicia la temporada de la araña violinista?

La araña violinista tiene presencia en básicamente toda la República Mexicana, pero de acuerdo a datos de la UNAM, los mayores riesgos de encontrarse con una de ellas y sufrir una mordedura se encuentran en los estados de Baja California Sur, Guerrero y Jalisco.

De acuerdo a información de Revisa UNAM, la época de mayor proliferación de las arañas violinistas es en temporada de lluvias, no significa que no tengan presencia todo el año; por lo que no existe como tal una época donde su presencia disminuya casi totalmente.

A estas arañas les gustan los lugares oscuros y con poco movimiento, según especialistas.

Aunque aún hay mucho por investigar, se dice que algunas plantas ahuyentan a la araña violinista; por ejemplo, la lavanda, la menta, el eucalipto y el limón.

Con información de la UNAM

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB