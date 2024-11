¿Cuándo es el desfile del aniversario de la Revolución Mexicana?

Cada año se lleva a cabo el tradicional desfile del 20 de noviembre, y este 2024 se celebra el 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Si quieres asistir aquí te dejamos la información necesaria para disfrutar al máximo de esta celebración.

¿Cuándo es el desfile de la Revolución Mexicana 2024?

El desfile se realizará el mismo miércoles 20 de noviembre, inicia a las 9:00 a.m. y se espera que tenga duración de hora y media, terminando aproximadamente a las 10:30 a.m.

¿Cuál es la ruta del desfile del 20 de noviembre de 2024?

Pasará por los siguientes puntos de la Ciudad de México:

Plaza de la constitución.

Eje central.

Insurgentes.

Avenida Juárez.

5 de Mayo.

Paseo de la Reforma.

Campo Marte.

Durante el desfile estará cerrada la vialidad por estas zonas, por lo que te recomendamos salir antes de lo usual y usar vías alternas para llegar a tu destino, las cuales puedes ser: Interior del circuito, Ejército nacional y Constituyentes

Para que sea más sencillo asistir puedes ir en transporte público, ya que el metro funcionará desde las 7:00 a.m. y el metrobús desde las 5:00 a.m. para que puedas ir desde temprano y apartar tu lugar en la zona que gustes.

Si no puedes asistir al desfile no te preocupes, lo podrás ver en vivo desde la ciudad de México, hay distintos medios que lo transmitirán a partir de las 9:00 a.m.

No olvides asistir a este tradicional desfile acompañado de tus familiares y/o amigos para disfrutar de esta gran celebración anual que nos recuerda el día de la Revolución Mexicana.

