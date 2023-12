Cristina Pacheco, la reconocida periodista, murió a los 82 años edad, según difundieron sus familiares en redes sociales. La televisión ha perdido a una emblemática entrevistadora.

Cristina Pacheco hizo una carrera de 50 años en la televisión. Fue justo el pasado 1 de diciembre, al final de su programa "Conversando", que anunció que se retiraba por "graves" problemas de salud. Aunque en aquel entonces, calmaba al público al decir que era un retiro "momentáneo".

Aquel viernes, la también escritora recibió como invitado especial a la Orquesta Basura. Fue tras el último corte comercial que la periodista anunció a su público que tenía que retirarse por cuestiones de salud. Pacheco estaba tan afectada, que su voz entrecortada no le permitió dar la noticia de corrido. "No es fácil y necesito que el público me entienda si me equivoco, si se me van las palabras, si no sé cómo decir las cosas", advirtió.

"Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente… qué les diré", declaró Pacheco, al borde del llanto.

La mirada conmovida de uno de sus invitados de aquella noche –integrante de la Orquesta Basura– fue lo que hizo a Cristina Pacheco retomar el hilo de la conversación: "... Al menos momentáneamente estas conversaciones (que) han sido ricas, divertidas, inesperadas. Piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados", dijo.

Antes de anunciar su retiro, Pacheco agradeció a su público su constancia y solidaridad en el programa durante tantos años. "Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia; lo mismo que mis compañeros, han estado en momentos muy difíciles, como este. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy fuertes".

"Estaremos juntos siempre", fue la frase que dijo Pacheco para cerrar el programa, que concluyó con una ovación de pie por parte de sus invitados y su equipo de producción.

Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Estudió Letras Españolas en la FFyL de la UNAM. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista, en 1986 por mejor programa de servicio a la comunidad, y en 1987 por crónica. Fue pareja del escritor José Emilio Pacheco.

