Corona Capital 2024 pone boletos a mitad de precio, así puedes aprovechar la oferta

El Buen Fin arrancó en México este 15 de noviembre de 2024, y coincide con las fechas del Corona Capital Festival en la Ciudad de México.

En este sentido, como parte de las promociones por el fin de semana más barato del año, Ticketmaster ha puesto los boletos del festival con un 50 por ciento de descuento.

Esta es una oportunidad imperdible para todos aquellos que aún deseen asistir a uno de los eventos musicales más esperados del año. Por este motivo, te contamos todos los detalles para que puedas aprovechar la oferta.

El abono general del Corona Capital 2024 tenía un precio de 6 mil pesos mexicanos. Sin embargo, con el descuento del Buen Fin, ahora lo puedes obtener por tan solo 3 mil 208 pesos.

El descuento estará disponible desde el 15 hasta el 17 de noviembre, solo en compras en línea a través del sitio oficial de Ticketmaster.

Recuerda que el festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el oriente de la Ciudad de México. La dirección es Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX.

¿Qué artistas se presentarán en el Corona Capital 2024?

El viernes 15 de noviembre contará con la participación de artistas como Green Day, Cage the Elephant, Clairo, Magic!, Alice Phoebe Lou, entre otros.

Por su parte, el sábado 16 de noviembre se presentarán Shawn Mendes, Travis, St. Vincent, Melanie Martinez, American Football, New Order, Primal Scream, The Blaze, Boy Harsher, BBNO$, Mxmtoon y Feeble Little Horse, entre otros.

Finalmente, el domingo 17 se contará con la presencia de Paul McCartney, Beck, Nothing But Thieves, Cavetown, Jack White, Iggy Pop, Empire of the Sun, Porter Robinson, Beach Fossils, Sophie Ellis-Bextor, Eyedress y los Hermanos Gutierrez, entre otros.

CM