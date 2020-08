Consulta para juzgar o no a ex presidentes, parte de la democracia: López Obrador

Al señalar que la democracia no solo se agota en las elecciones, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana de miércoles que la consulta para decidir si se juzga o no a los ex presidentes es parte de la democracia participativa, pero reiteró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resolverá si es constitucional o no.

"La consulta está contemplada en la Constitución, es parte de la democracia participativa, la democracia no se agota solo en las elecciones, no solo es democracia representativa, no es que nos eligen por tres, seis años nos eligen los ciudadanos y ya no vuelve a participar la gente. Afortunadamente se está avanzando en la democracia participativa, para que se pueda mandar obedeciendo al pueblo, que siempre sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que mande, entonces en asuntos para eso está lo de las consultas trascendentes, como el enjuiciar o no a un ex presidente pues si debemos de participar todos".

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 11 Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal señaló que la población será quien tenga la última palabra en este tema, pero él votará en contra si se lleva a cabo la consulta.

"Como existe la mala costumbre de pensar de que todo lo resuelve el Presidente pues yo estoy proponiendo de que participemos los mexicanos, no quiero que se vaya a pensar que soy verdugo, no es mi fuerte la venganza, entonces si existe este instrumento, puede utilizase.

"¿Y quién va a decidir si procede o no? Primero la gente porque es una elección, la gente va a ir de manera libre decir si quiere que se enjuicie, o se castigue a los ex presidentes o no. Siempre va a ser el pueblo el que tenga la última palabra, pero además si es constitucional o no lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia".

El Mandatario señaló que será el Máximo Tribual quien resuelva si es constitucional o no la consulta, pero en caso de que lo apruebe, será el Instituto Nacional Electoral (INE), quien siga con el proceso.

"Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que es constitucional, entonces va al INE para que se aplique el proceso. Entonces eso es lo que se está proponiendo, eso es lo que yo planteo. Incluso he dicho, no de ahora, lo dije desde que tomé posesión de que yo estaba por que se pusiera un punto final y de que pensemos hacia adelante.

"Planteé y voy a seguir manteniendo esa postura y la voy a argumentar y voy a votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes, pero voy a respetar también lo que decida la gente. Es un momento estelar en la historia de México lo que estamos viviendo".

GC