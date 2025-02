Congreso de la CDMX reconoce legalmente a personas de género no binario

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reconocer el género no binario en la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI. Con un total de 47 votos a favor y 4 en contra, se avaló este dictamen que detalla que las personas con identidad de género no binario son aquellas que no se limitan a las categorías de masculino o femenino, ejerciendo con esto su derecho a la autodeterminación de género fuera del binarismo de género.

Al fundamentar este dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Cecilia Vadillo, indicó que con esta aprobación refrendan el compromiso para fortalecer la consolidación de una sociedad incluyente y una Ciudad referente en la defensa de los derechos de una comunidad que es integrada por aproximadamente 340 mil 620 personas.

Recalcó que con esto se avanza en la eliminación de barreras de discriminación al quitar obstáculos burocráticos, ya que la identidad apela a la percepción global que tiene un individuo de sí mismo y esto puede coincidir o no con el sexo biológico asignado al nacer, lo cual forma parte de un espectro de identidades que deben ser reconocidas y respetadas legal y socialmente.

"Al reconocer legalmente a las personas de género no binario, no sólo cumplimos con una obligación constitucional e internacional, sino que abonamos a la construcción de un futuro sin discriminación, más equitativo y más inclusivo para todas, todos y todes. En un mundo que parece cada vez más estar olvidando los derechos de las personas, la Ciudad de México siempre es una isla de derechos y un referente para todas y todos", aseveró.

Al razonar su voto, la diputada Diana Sánchez Barrios precisó que las personas que pertenecen a la diversidad sexual existen "aquí estamos, somos de carne y hueso". Asimismo, destacó que los diputados de izquierda siempre han tenido una gran alianza con las poblaciones prioritarias, "gracias al reconocimiento, hoy las juventudes LGBTTTIQ+ no padecen lo que muchas padecimos a través de los años: el no tener derechos, el tener miedo a salir a las calles, hoy las cosas han cambiado en la Ciudad gracias a la visibilidad y al corazón que han tenido estos diputados de izquierda".

EM