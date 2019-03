Congreso de Veracruz “rebautiza” a García Márquez

El Congreso de Veracruz, con mayoría de diputados de Morena, "rebautizaría" al escritor colombiano Gabriel García Márquez en el marco de la conmemoración por su nacimiento.

Al querer honrar su memoria, el área de Comunicación del Congreso, a cargo de Aldo Valerio, supuestamente difundió la imagen del escritor con errores tanto en su nombre como en su nacionalidad.

Especial

A pesar de ser reconocido a nivel mundial y haber ganado el Premio Nobel de Literatura, la Legislatura cambiaría el nombre y a "Gabo" le pusieron Francisco.

Por si esto fuera poco, en la imagen también se recordó el nacimiento del novelista "mexicano", a pesar de que es oriundo de Aracataca, Colombia.

"No me gustan las imágenes fake", aseguró Aldo Valerio a través de Twitter y mencionó que solo ha leído dos libros del escritor: "El otoño del patriarca" y "El coronel no tiene quien le escriba".

En las redes sociales del Congreso de Veracruz aparece una imagen con la información correcta del autor de "Cien años de soledad".

LS