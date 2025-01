Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, informó que hasta el momento no se ha detectado ninguna irregularidad en la administración de la ex titular Ana Gabriela Guevara, aunque aclaró que el proceso de entrega-recepción no ha terminado.

Tras reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el ex clavadista indicó que a casi cuatro meses de haber llegado a la Conade no ha surgido nada “que llame la atención” de la administración pasada.

“Es importante aclarar que el proceso de entrega-recepción establecido en las normas aún se encuentra en curso, en su fase final, ya que se realizaron observaciones al acta de entrega de la administración saliente, y respecto a la respuesta de esas observaciones se ha dado vista a la representación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para que procedan al respecto”, aclaró.

La administración de Guevara se vio envuelta en varios escándalos. Uno de los más virales fue el que sostuvo con las integrantes de la selección mexicana de natación artística en los Juegos Olímpicos de París 2024, a quienes les mencionó “que vendieran calzones, trajes de baño, Avón o Tupperware”, esto al quitarles las becas económicas.

En febrero del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso dos nuevas denuncias penales contra la Conade, en ese entonces al mando de Ana Gabriela Guevara, por presuntos desfalcos de casi 400 millones de pesos.

Los recursos legales, interpuestos el pasado 19 de febrero de 2024, se sumaron a otro presentado en agosto de 2023.

