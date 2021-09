Conacyt: Científicos presionaron para recibir 33 MDP, dice vocero de Presidencia

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia mexicana, afirmó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) presionó para recibir 33 millones de pesos ante el cambio de reglas de financiamiento bajo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su cuenta de Twitter, añadió que, durante 16 años, el Foro recibió 571 millones de pesos, pero solo 100 millones de pesos fueron utilizados para proyectos de ciencia y tecnología, mientras que el resto se usaron en gastos operativos, como tintorería, viajes y comidas.

El vocero presidencial señaló que las acciones que emprenda la Fiscalía General de la República (FGR) no son responsabilidad ni atribuciones del Conacyt, organismo que otorgó recursos al FCCyT.

"El Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue fundado en 2002, después se reformó la Ley Orgánica de Conacyt para incluirlo. Durante 16 años recibió 571 MDP, pero sólo 100 MDP los utilizó para proyectos de Ciencia y Tecnología; lo demás lo usó en gastos operativos.

"El Foro Consultivo gastó 471 MDP en tintorería, comidas, viajes y salarios. El 1 de diciembre de 2018, el gobierno de México cambió las reglas de financiamiento; el Foro presionó para recibir 33 millones de pesos del Conacyt habiendo ejercido ya 16 millones de pesos, adjudicados desde la administración de Enrique Peña Nieto", dijo.

En la red social, Ramírez Cuevas afirmó que el Gobierno federal no persigue a científicos ni a nadie, pero, indicó, no será cómplice de actos que dañen el patrimonio de los mexicanos.

"Las acciones que emprenda la FGR no son responsabilidad ni atribución del Conacyt; su directora Elena Álvarez-Buylla no tiene causa legal en contra. El gobierno de México no persigue a científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano.

"El proceso jurídico se prolongó en tribunales hasta llegar la SCJN y ésta falló en contra del Foro en julio de 2021 y concluyó: 'No es posible que una entidad privada se articule funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público (ejecutoria 76/21).

"Ahí comenzó el conflicto. El Conacyt inició mesas de diálogo con el Foro Consultivo y lo invitó a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo; el Foro se negó y comenzó una estrategia política y jurídica y se amparó ante un juez", agregó.

IM