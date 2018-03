Con la advertencia del tigre, López Obrador evidenció cómo es: Meade

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza (PRI-PVEM-NA), José Antonio Meade, sostuvo que con su advertencia de que si hay fraude no detendrá al tigre, Andrés Manuel López Obrador, ha evidenciado "cómo es" con una amenaza de violencia y una clara falta de respeto a las instituciones.

Tras reunirse esta mañana con notarios en la Ciudad de México, el candidato de "Todos por México" dijo que si algo habría que reprocharle a las que hoy tiene el país "es la tolerancia que han tenido con la forma de hacer política de Andrés Manuel".

"Una forma de hacer política que lo ha llevado a violar todas las disposiciones, no solamente las electorales, a violar la libertad de comercio y libre tránsito que teníamos aquí en reforma después de una toma de seis meses", dijo en rueda de prensa.

Señaló que “me parece que la amenaza de violencia es una amenaza que debe ser tomada y reflexionada porque pinta de nuevo a los candidatos cómo somos, uno que llama a concordia, unidad y a trabajar para construir un país de instituciones y otro que se esmera en criticarlas y denostarlas".

A pregunta expresa sobre si él será el responsable de soltar al tigre -reflexión que hizo López Obrador el pasado viernes ante la Convención Bancaria en el sentido de que si hay fraude en las elecciones 2018 él no detendrá la inconformidad de la gente- Meade advirtió que "aquí nadie suelta al tigre".

"Aquí la gente se convence y va a votar y me parece de nuevo que no abona y que pinta a Andrés Manuel como es, de nuevo en su falta de respeto a las instituciones".

Pidió concentrarse en el país que se quiere hacia el futuro; asentó que él quiere un país en paz, en armonía y en donde "absolutamente nadie amenace con soltar al tigre y a ningún otro animal del zoológico".

Reforzó: "Yo creo que a nosotros lo que nos toca es cuidar lisa y llanamente que el país funcione bien, que marche en paz, que las instituciones sean creíbles y una voz que permanentemente llama a dividir, una voz que permanentemente llama a confrontar es una voz que no abona en favor de la construcción del país que queremos".

Sobre el reto a López Obrador para debatir en periodo de intercampaña, luego de la autorización que hizo al respecto el Tribunal Electoral federal, el candidato del tricolor sostuvo que debatir es importante no sólo como un ejercicio de contraste sino de información, pues la mejor forma de que un ciudadano ejerza un voto reflexionado es que escuche contrastes y propuestas.

"Me parece que cualquiera que no esté dispuesto a hacerlo (debatir) seguramente estará preocupado de no tener ideas o no ser capaz de defenderlas".

Cuestionado sobre cómo convencer a López Obrador para ir a debatir, el abanderado priísta dijo esperar que no sea el bloque político que encabeza quien deba convencer al tabasqueño para confrontar ideas sino que sea una exigencia ciudadana.

"Queremos ser Presidente de la República y eso, como mínimo, debería llevarnos a ser capaces de estar dispuestos a defender nuestras ideas. Este llamado que hago, lo hago sí en mi calidad de candidato, pero espero que sea un llamado al que haga eco la ciudadanía. No deberíamos ser los candidatos los que estuviéramos exhortándonos a debatir, debiera ser una ciudadanía interesada en tener los mejores elementos para definir su voto y esa ciudadanía debiera ser la que nos moviera a debatir", dijo.

Advirtió que quien no quiere rendir cuentas y busca esconderse atrás de la falta de capacidad y de debate debiera ser por si mismo un elemento de preocupación. Consideró que la ciudadanía debería exigir que los candidatos se presenten para contrastar ideas y rendir cuentas sobre su patrimonio.

Respecto a la carta que entregó el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la OEA en torno a las acusaciones en su contra por supuesto "lavado" de dinero, Meade indicó que el tema no son las instituciones y rendición de cuentas sino las decisiones que cada quien ha tomado durante su vida y trayectoria y sobre las cuales deben estar dispuestos a rendir cuentas.

"Aquí los datos son evidentes, son claros, hay quien desde el gobierno que hizo negocios que no puede explicar, que es el caso de Ricardo, y hay quien no puede explicar su modo de vida, que es el caso de Andrés. De cara al electorado los dos elementos que tienen que dilucidarse".

Meade Kuribreña dijo que su campaña será financiada en términos de ley sin que haya dinero al margen de la legislación.

GC