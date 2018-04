Con avances y pendientes, Senado clausura periodo de sesiones

Coordinadores de todas las bancadas representadas en el Senado de la República destacaron los avances, las reformas aprobadas, pero también los temas pendientes, como el nombramiento de los fiscales Nacional de la República y Anticorrupción, así como la reforma para eliminar el fuero al término de la LXIII Legislatura.



En la última sesión del periodo ordinario de esta Legislatura y en tribuna, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa, consideró que se equivocan quienes afirman que la Cámara alta no trabajó y no benefició a la población.



Recordó las reformas aprobadas en los últimos seis años, como la educativa, que terminó con la práctica de heredar plazas de maestros a sus hijos.



Ante el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resaltó que entre las dos legislaturas se aprobaron 38 reformas constitucionales y más de 80 nuevas leyes y refrendó la disposición de su bancada por concretar las reformas pendientes.



El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, hizo un recuento del trabajo realizado en los últimos seis años y expuso que la Cámara alta fijó una postura contundente en el momento más crítico de la historia de la relación entre México y Estados Unidos.



Fernando Herrera Ávila, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), subrayó que se logró concretar avances en materia educativa, energética, transparencia y rendición de cuentas, pero aún queda pendiente el nombramiento del fiscal Anticorrupción autónomo e independiente.



Ante ello, exhortó al resto de los grupos parlamentarios en el Senado a convocar a un periodo extraordinario para concretar las reformas en materia de eliminación de fuero, así como los nombramientos de los fiscales General de la República y Anticorrupción.



El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez Jiménez, dijo que se lograron consensos y avances en materia de protección de los derechos humanos de niñas y niños, jóvenes, adolescentes y mujeres, así como los migrantes y personas desplazadas.



"La sociedad mexicana experimenta daños irreparables que laceran profundamente el tejido social, la libertad de expresión y la democracia misma. Me refiero a los asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos, de jóvenes, de integrantes de las fuerzas del orden, de presidentes municipales, funcionarios y dirigentes políticos", apuntó.



Carlos Alberto Puente, coordinador del Partido Verde, resaltó que las LXII y LXIII Legislaturas pasarán a la historia "como las más trascedentes del México contemporáneo. En estos seis años se logró la transformación institucional más grande e importante desde mediados del siglo pasado".



Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, reprochó que México tenga un sistema anticorrupción inacabado. "Desde el Pacto por México se comprometió un sistema anticorrupción. Nos vamos hoy y no existe".



Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó los avances y reformas en la actual Legislatura y subrayó que "miente quien dice que puede cambiar el destino de México con su propia voluntad" y dijo que en este proceso electoral "el discurso del odio" y "el populismo" no deben prevalecer.



Durante la sesión, se guardó un minuto de silencio en memoria de los senadores Alonso Lujambio, del PAN; Manuel Camacho Solís y Luciano Borreguín, del PRD; Braulio Fernández, del PRI y Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, quienes fallecieron durante la LXII y LXIII Legislaturas.

