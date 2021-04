Comisiones del Senado aprueban la nueva Ley Orgánica de la FGR

Por unanimidad de votos, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, se allanaron a los cambios que la Cámara de Diputados realizó a la minuta por la que se expide la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los senadores de ambas comisiones respaldaron las modificaciones que los diputados realizaron al proyecto que previamente había avalado el Senado, entre las que destacan que la FGR podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política, tratados internacionales y leyes aplicables, además de que la víctima también podrá solicitar a la Fiscalía que ejerza su facultad de atracción.

Asimismo, se devuelve a las fiscalías especiales la facultad de atraer casos de violaciones a los derechos humanos o cuando se trate de un asunto de trascendencia, mientras que las víctimas, sus representantes y sus familias podrán involucrarse en la investigación de casos.

El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, expresó su beneplácito por esta reforma. "Y nosotros estaríamos, por supuesto, a favor. No vamos a presentar reservas. No es nuestro interés detener la aprobación de esta ley. Me parece que debe avanzar".

Por su parte, el senador del PAN Damián Zepeda, también manifestó el apoyo de la bancada la insta a estos cambios, al considerar que "todos son positivos".

El dictamen aprobado señala que el fiscal general sólo podrá ser removido por el Presidente de México por causas graves comprendidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Estipula por otra parte que la FGR participará de forma permanente en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y en el Mecanismo de Protección de Personas Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.

Además, establece que el Ministerio Público de la Federación se organizará como órgano público autónomo y el titular será propuesto por el presidente y ratificado por el Senado.

El dictamen aprobado en comisiones fue enviado a la Mesa Directiva con la finalidad de someterlo a discusión y votación del Pleno en la sesión programada para este jueves.

JM