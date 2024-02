Este sábado, la Ciudad de México amaneció con intensas lluvias y clima frío de hasta 6 grados centígrados ocasionados por el frente frío 35, luego de que en los últimos días se hiciera presente el calor, por lo que se activó la alerta amarilla en la metrópoli. En otros lugares del país como Guadalajara, Jalisco, esas han sido las condiciones de los últimos días.

Ante ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que precisamente en la CDMX se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, así como vientos de 50 a 59 kilómetros por hora entre las 8:00 y las 13:00 horas.

Sin embargo, ante el intenso frío, algunas personas se preguntan cuáles serían las condiciones para una posible nevada; aquí te contamos.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), debido a la situación geográfica de México, son pocas las regiones que registran nevadas, siendo más acentuado este fenómeno en regiones altas como montañas o sierras.

Sin embargo, un caso extraordinario ocurrió en el invierno de 1967, donde aproximadamente el 50% del territorio nacional resultó afectado por una nevada.

En el año 2018, el meteorólogo Jaime Albarrán, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó para EL UNIVERSAL que la probabilidad de que caiga nieve en la Ciudad de México, como en otras ciudades como Guadalajara, es muy baja. "Con estas condiciones que tenemos en la actualidad es muy baja la probabilidad porque se necesitan reunir varios factores, entre ellos la humedad, que no la hay; el viento, que hay muy poco; la temperatura baja, esa si la tenemos, pero se necesita aún más baja; y desde luego nubes, si no hay nubes, no hay precipitación de ningún tipo".

Por su parte, el Cenapred explicó que las tormentas de nieve son una forma de precipitación sólida en forma de copos. "Un copo de nieve es la aglomeración de cristales transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores a la de solidificación del agua. La condensación de la nieve tiene la forma de ramificaciones intrincadas de cristales hexagonales planos en una variedad infinita de patrones"

"El tamaño y la forma de los copos de nieve dependerá de la temperatura y humedad de la atmósfera", agregó.

