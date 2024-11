La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han emitido alertas sobre la formación de la tormenta tropical "Rafael", que podría cambiar su trayectoria dependiendo de su evolución en las próximas horas.

Según los reportes más recientes, la tormenta tropical "Rafael" se encuentra actualmente a 170 km al suroeste de Kingston, Jamaica, y a 1,030 km al este-sureste de Punta Herrero, en Quintana Roo. Con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h, la tormenta se desplaza hacia el noroeste a 20 km/h. Aunque no representa un peligro inminente para México, las autoridades han advertido que su trayectoria podría cambiar, por lo que se mantendrán vigilantes ante su posible intensificación.

Se espera que para el miércoles 6 de noviembre, la tormenta evolucione a huracán categoría 1, aunque luego podría regresar a su condición de tormenta tropical el sábado 9 de noviembre. Mientras tanto, el país también enfrenta otros fenómenos meteorológicos. El frente frío No. 7 se desplazará sobre el noreste y oriente del país, ocasionando lluvias intensas y temperaturas muy frías en varias regiones, incluyendo heladas en las zonas montañosas del norte.

En cuanto al pronóstico para hoy, martes 5 de noviembre, se prevé que las lluvias sean fuertes en diversas áreas, con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en estados como Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además, se esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Hidalgo y Guerrero, y chubascos menores en otras regiones como el Estado de México y Ciudad de México. Por su parte, la onda tropical No. 30 no se espera que cause afectaciones directas en el país, pero se mantendrá el ambiente caluroso en el sur y sureste de México.

La #TormentaTropical #Rafael se localiza esta tarde a 170 km al este de la isla Gran Caimán en el #MarCaribe. Por su distancia, no representa peligro para #México.

