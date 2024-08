Es oficial. Luego de más de 200 años de historia y 65 hombres en el cargo, México tendrá por primera vez a una mujer en la Presidencia. Claudia Sheinbaum recibió ayer la constancia de mandataria electa por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con ello, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México ratifica su victoria del 2 de junio y liderará al país desde el 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.

La constancia le fue entregada oficialmente por Mónica Soto Fregoso, titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien destacó que “México ha roto el techo de cristal” al elegir a una mujer para gobernar la nación.

Durante el evento, Sheinbaum fue acompañada por gran parte de su próximo gabinete, entre ellos Marcelo Ebrard (Economía), Juan Ramón de la Fuente (Relaciones Exteriores) y Mario Delgado (Educación).

Destacó la presencia de Norma Piña, ministra presidente de la Suprema Corte, quien ha tenido diferencias con el actual Gobierno por la reforma al Poder Judicial.

Precisamente, durante su discurso de aceptación, Sheinbaum urgió a los legisladores a aprobar la reforma al Poder Judicial a partir del 1 de septiembre. “Lo que debe estar claro es que la elección de los ministros, magistrados y jueces es un mandato popular”.

También pidió a los empresarios nacionales y extranjeros no preocuparse por la propuesta de reforma, ya que se busca mejorar el acceso a la justicia.

“Estamos fortaleciendo el Estado de Derecho para erradicar la corrupción, el nepotismo y el privilegio de algunos. No tienen que preocuparse; todo lo contrario, tendrán la garantía, ahora sí, de una verdadera independencia y autonomía del Poder Judicial”.

Prometió que respetará la libertad de expresión, de reunión y de movilización en su administración. Y afirmó que atenderá especialmente a las mujeres.

“Lucharé para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mexicanas, en especial las más vulnerables”.

En un segundo discurso en el Teatro Metropólitan, Sheinbaum prometió que “nunca” se va a deslindar del actual Presidente, porque para ella “ha sido, es y será un honor estar con (López) Obrador”.

Los principales organismos empresariales del país felicitaron a la mandataria electa. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando y trabajando por el bienestar de México, en un contexto de respeto y unidad”, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad y la unidad, trabajando juntos por el desarrollo de México”, publicó el Consejo Coordinador Empresarial.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, le deseo éxito a la presidenta electa y afirmó que su triunfo electoral “marcó un hito para América del Norte y para la construcción de sociedades más incluyentes y equitativas en todo el mundo”.

Los mercados financieros reaccionaron con moderado optimismo ante la constancia oficial de Sheinbaum. El peso se apreció 1% frente al dólar, pasando de $18.83 a $18.64, según el dato del Banco de México.

Claudia Sheinbaum iniciará su gestión al frente del Poder Ejecutivo el 1 de octubre. EFE/J. Méndez

Políticos reaccionan ante constancia de Sheinbaum

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se siente muy contento, “feliz, feliz”, de que ayer Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la acredita como presidenta electa por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada y “una giganta”, asegurando que pronto se comprobará que será la mejor presidenta del mundo.

“Estoy muy contento: no es sólo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, sino que esto va más allá de los intereses de grupos o partidos. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible y honrada. Es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro querido México; esto es bueno para todos”.

“Claudia no sólo va a ser jefa de Estado, sino también jefa de nación. Pronto se constatará que será la mejor presidenta del mundo. Conozco bien, si no personalmente, al menos por su reputación, a presidentes, ministros y líderes destacados de otros países y continentes, y Claudia es una giganta, y eso me tiene muy contento”.

Desde Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló que, a mes y medio de terminar su Gobierno, ya podría irse tranquilo, con su conciencia en paz y “con el deber cumplido”.

“Celebro la entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta electa de nuestra nación”, expresó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

“Los sonorenses seguiremos apoyándola en la ruta de cambio verdadero que ha comprometido”, añadió. En sus redes sociales publicó que la disputa por la presidencia de México ha concluido.

Continuará consolidando la transformación

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo durante la ceremonia en la que recibió la constancia que la acredita como la primera presidenta electa de México.

Mara Lezama destacó la importancia de este momento para el país. “Hoy México vive un día histórico, con la entrega de su constancia de mayoría como presidenta electa del país. Después de más de 200 años, por primera vez una mujer liderará nuestra nación. Con su liderazgo, humanismo, compromiso, amor al pueblo y su lucha incansable por la justicia social y el bienestar de los mexicanos, se continuará consolidando la transformación de México”.

Subrayó que el triunfo de Sheinbaum es de todas las mujeres de México, y marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia democrática del país.

Gobernador de Durango la felicita

El gobernador Esteban Villegas Villarreal felicitó a Claudia Sheinbaum Pardo por ser la primera presidenta de México y ratificó su compromiso de trabajar en equipo para consolidar la transformación.

Dijo que la entrega de la constancia no es como cualquier otra en la historia del país; marca un parteaguas en la democracia mexicana al ratificar la elección, por primera vez, de una mujer como presidenta del país.

En sus redes sociales, el mandatario duranguense afirmó que “hoy nuestro país escribe una de las páginas más icónicas de su historia”.

Además, precisó: “Reciba de mi parte toda la confianza y disposición para, en equipo y con el valor de nuestra gente, consolidar la verdadera transformación de esta tierra”.