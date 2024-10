Claudia Sheinbaum Pardo toma este martes 1 de octubre el cargo como Presidenta de México, luego de haber ganado las elecciones del pasado 2 de junio. En medio de las celebraciones por parte de quienes están a favor de su gobierno, y las palabras de la oposición, sobresalió en redes sociales la carta que quien fuera su principal rival en el proceso de las votaciones, Xóchitl Gálvez, publicó para desearle "de corazón" que le vaya bien "porque solo así le irá bien a nuestro país".

En la misiva, la excandidata de la Coalición PRI-PAN-PRD dice: "Hoy que te conviertes en la primera mujer Presidenta en la historia de México, te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque solo así le irá bien a nuestro país".

Sin embargo, no todo fueron palabras amables. El texto continúa con reclamos: "Deseo que hagas un buen gobierno que pueda dejar atrás la elección de Estado con la que llegaste al poder. Deseo que gobiernes con la verdad, y que por fin se termine la dieta cotidiana de mentiras y las conferencias con mensajes que propagan el odio y la división entre los mexicanos".

"Espero que las obras que se realicen en tu sexenio impulsen el desarrollo y no sirvan para pagar favores y facturas de campañas electorales. Que los contratos sean para empresas que sean más competitivas y no para las de los hijos, familiares y compadres de los poderosos".

"Que tu gobierno se llene de energías limpias, de las que no contaminan. Deseo que tengas hospitales con personal de salud con sueldos y jornadas dignas. Que tu gobierno garantice clínicas y consultorios que tengan abastecimiento de medicinas y no pretextos o acusaciones al pasado. Que cuando regreses a Chiapas y preguntes por la salud no te respondan con desesperación".

"Que encuentres las llaves de Palacio Nacional para que abras las puertas y escuches a las madres de los desaparecidos y las víctimas de la violencia".

"También atiende la voz de los trabajadores del Poder Judicial, en su enorme mayoría son mexicanas y mexicanos de bien que entienden de verdad los problemas de nuestro sistema de justicia".

Le pidió que por favor persiga "a los corruptos, pero no uses de la lucha contra la corrupción como pretexto para destruir las instituciones que tanto esfuerzo costó construir a lo largo de generaciones".

"Espero que estas líneas lleguen a ti lo más pronto posible porque estoy segura que tienes poco tiempo disponible para demostrarnos a los mexicanos que terminarás con la intriga y la polarización".

Sugirió que "por favor, no heredes ni repitas los odios de tu antecesor. Gobierna para todos, no solo para los tuyos. Dale a tu liderazgo tu propia voz de serenidad e independencia".

"Llegó el momento de demostrar que las mujeres gobernamos de manera diferente sin que ningún hombre nos mande".

Y para finalizar, le dijo: "Yo estaré aquí del lado de mujeres y hombres que reconoceremos las buenas decisiones y que levantaremos la voz ante los errores. Defenderemos la patria de los abusos de quienes gobiernan".

"Deseo que Dios ilumine tu camino y proteja a todos los mexicanos".

