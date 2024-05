“Vamos a gobernar de cara al pueblo de México”, aseguró la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, al señalar que el 2 de junio en unas cuantas horas se va a definir el futuro de México.

A nueve días de la elección, en Coahuila, uno de los últimos bastiones del PRI, Sheinbaum aseguró que son un solo equipo y que ante el “cansancio que también hay aquí de tanto PRI” van ganar el Estado.

“Y de mí, compañeros, tengan la certeza, nosotros vamos a llegar al Gobierno de la República y vamos a gobernar de cara al pueblo de México. Nosotros tenemos en el corazón, en la mente, en nuestra historia los principios de nuestro movimiento: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Coahuila, ni al pueblo de México”, indicó la abanderada de Morena.

Durante el evento en el Auditorio Parque Las Maravillas, Sheinbaum recibió el apoyo del sindicato nacional de trabajadores de la educación, quienes tienen una plataforma de 750 mil promotores para el día de la elección.

“La beca que hice en la Ciudad de México para todos los niños vamos a traerla a Coahuila y que todos los niños que van a escuela pública tengan una pequeña beca para útiles, uniformes escolares, alimentos, para el recreo, no es por calificación o por situación económica, a todos, porque bien saben los maestros que no es lo mismo el aprovechamiento escolar cuando llegamos desayunados a la escuela que cuando no, así que beca universal”, dijo.

CT