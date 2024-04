La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, catalogó como venganza y persecución política contra Arturo Zaldívar, integrante de su equipo, la presunta investigación contra él y sus ex colaboradores que ordenó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña.

“¿Cómo una investigación de la Suprema Corte que se traduce, aún no sale un comunicado formal, pero de ser así, con base en una denuncia anónima de la Suprema Corte que lleva nombre y apellido no sólo al ex ministro Arturo Zaldívar sino otros jueces si es totalmente fue de derecho, lo que queremos es que se dedique a la justicia, no a la persecución política”, mencionó la candidata.

Tras un mitin, Sheinbaum aseguró que la denuncia contra Zaldívar no tiene sustento, pero que va contra jueces que han estado aprobando proyectos con base en la ley que hace la Cuarta Transformación.

“No hay nada más autoritario que perseguir jueces por su decisión honesta, hay que ver cómo avanza esto, pero sería un antecedente terrible. Parece una venganza en efecto, por eso nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial porque es mejor la democracia, siempre es mejor”, comentó Sheinbaum.

La candidata mencionó que la Suprema Corte debe reaccionar de seguir con la denuncia, ya que debe ser democrático.

CT