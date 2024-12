Tras su toma de protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arrancó las Mañaneras del Pueblo: una serie de conferencias matutinas en donde se atiende la agenda pública del país, asisten medios de comunicación y es transmitida en vivo.

Estas conferencias matutinas tienen como propósito informar al pueblo mexicano y crear un puente de comunicación con el gobierno.

A mediados de junio de 2024, el expresidente López Obrador le recomendó a la ahora mandataria que le diera continuidad a las Mañaneras para mantenerse al día con la opinión pública, posteriormente, en una asamblea en Campeche, previa a la campaña electoral de Sheinbaum, ella cuestionó a las y los asistentes acerca de si deseaban que siguieran las conferencias matutinas a lo que asintieron. "Lo decidió el pueblo y así se hará", remarcó.

Estas fueron las Mañaneras más relevantes de 2024

Las Mañaneras se han convertido en un puente de comunicación entre el Gobierno de México y la opinión pública por lo que a continuación encontrarás una lista de las conferencias más importantes de este 2024:

Mañanera del 2 de octubre

En la primera conferencia matutina, Claudia Sheinbaum conmemoró el 56 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y presentó las "secciones" que abordaría durante estas: lunes, Vida Saludable; martes, Humanismo Mexicano y Memoria Histórica; miércoles, Detector de Mentiras; jueves, Mujeres en la Historia y viernes, Suave Patria.

Además, firmó el decreto por el que se reconoce como "crimen de lesa humanidad" a la matanza del 2 de octubre de 1968.

Mañanera del 4 de octubre

El 4 de octubre de 2024, Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso con las y los estudiantes de escuelas públicas al anunciar, en compañía de Mario Delgado: secretario de Educación Pública, la Beca Universal Rita Cetina para nivel básico en donde 21.4 millones de estudiantes se beneficiarían.

Mañanera del 20 de octubre

Durante esta mañanera, se presentó Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, "esto muestra coordinación y el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones del Estado mexicano encargadas de la Seguridad y la Procuración de Justicia", dijo.

Mañanera del 5 de noviembre

Luego de que el ahora presidente electo de EU: Donald Trump amenazó con imponer 25% de aranceles si México no frena a "criminales" y "drogas", la presidenta de México aseguró que "va a haber buena relación". En su conferencia mañanera destacó el esfuerzo de México para disminuir la migración a través de distintas áreas del gobierno.

Mañanera del 20 de noviembre

Claudia Sheinbaum informó durante esta Mañanera que su anterior homólogo Joe Biden le aseguró que revisará su solicitud de tener toda la información relacionada con la entrega y captura de Ismael "El Mayo" Zambada. "No tuve una respuesta directa, pero escuchó la propuesta. Me dijo que lo iba a revisar", explicó.

Mañanera del 3 de diciembre

Tras la ola de violencia que enfrenta Sinaloa, García Harfuch destacó que realizó un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán y de la Secretaría de Marina en Mazatlán.

También, respecto a las explosiones registradas en esa entidad, el secretario de Seguridad descartó que se tratara de "coches bomba" sino de una explosión de un dron que no registró lesionados.

Mañanera del 18 de diciembre

Debido al Día Internacional del Migrante se presentó en la Mañanera del Pueblo al Colectivo Legado de Grandeza, integrado por diversos artistas mexicanos que radican en Estados Unidos, para que entonara el "Himno Migrante" el cual relata el sentimiento de ser mexicano y haber crecido en Estados Unidos.

Mañanera del 19 de diciembre

La presidenta Sheinbaum Pardo firmó el decreto para incrementar temporalmente a 35% el arancel a mercancías confeccionadas, así como el 15% a la importación de mercancías textiles, con excepción de aquellos mercados con los que se tienen tratados de libre comercio. A la conferencia asistió Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Mañanera del 30 de diciembre

Tras la publicación de un reportaje titulado "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa" por The New York Times, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no es creíble la información presentada.

Durante su conferencia de prensa, señaló que la producción de fentanilo es diferente a cómo la presentó el rotativo estadounidense, y que las fotografías no corresponden a dicho proceso.

"Ayer sale una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo, hoy lo comentábamos en el gabinete de seguridad, también lo vamos a presentar aquí, cómo es que se hace la producción de fentanilo, porque no son las fotografías que se muestran, ahí es muy distinto. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí", comentó en la conferencia.

