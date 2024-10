Claudia Sheinbaum Pardo hizo historia este 1 de octubre al convertirse en la primera mujer presidenta de México. La ceremonia tuvo lugar en la Cámara de Diputados, donde recibió la banda presidencial de manos de la destacada política Ifigenia Martínez.

Antes de comenzar su discurso, Sheinbaum expresó su gratitud a los mandatarios presentes y a los representantes de diversos países que asistieron a este evento trascendental.

La toma de protesta, un momento protocolario fundamental, se llevó a cabo ante el Congreso de la Unión, donde la nueva Presidenta prestó juramento de cumplir con sus funciones, mismo que compartió en sus redes sociales acompañado de un video en el que se muestran las imágenes del momento en que se le colocó la banda presidencial.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande".

Tras su juramento, Sheinbaum comenzó su discurso, en donde destacó la labor de su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y abordó temas cruciales como la seguridad, los programas sociales y la situación de las mujeres en el país.

Su discurso también incluyó críticas hacia expresidentes anteriores, en particular a Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, enfatizando la necesidad de un cambio en la política mexicana.

Con este acto, Claudia Sheinbaum se posiciona como una figura clave en la historia del país, marcando un hito en la lucha por la igualdad de género y el liderazgo político en México, pues se convirtió en la primera presidenta del país.

