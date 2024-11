Clara Brugada presenta plan estratégico para mejorar la seguridad en el Metro

Tras los recientes incidentes en la Línea 7 del Metro, donde un hombre apuñaló a cuatro personas en la estación Tacubaya, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un plan con siete medidas enfocadas en reforzar la seguridad en este sistema de transporte.

Durante una conferencia de prensa, Brugada detalló que, a raíz de estos “lamentables hechos”, se implementarán puntos de control y revisión en las estaciones con mayor afluencia. Estos puntos serán móviles y se ubicarán de forma aleatoria para aumentar la vigilancia.

“Es una estrategia para supervisar lo que ocurre en el Metro, aunque no podemos aplicar medidas más especializadas por diversas circunstancias” , explicó. Además, informó que desde este miércoles se han sumado elementos del grupo “Panteras” para reforzar la seguridad en las estaciones más concurridas.

Asimismo, señaló que desde este miércoles se incorporó a la seguridad del Metro a elementos del grupo "Panteras" en las estaciones de mayor afluencia.

Adelantó que se fortalecerán los mecanismos de supervisión a través de la Policía Auxiliar y la Bancaria Industrial; se reforzará el programa "Salvemos Vidas" cuyo objetivo es reducir el suicidio en el Metro y se echará a andar un programa especial de salud mental.

Como parte de las medidas de este plan, señaló que se dará orientación a los usuarios con altoparlantes sobre las medidas de seguridad; se trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Bienestar y la de Salud para trabajar de manera preventiva con las personas en situación en calle que están afuera de las estaciones del Metro; y, en coordinación con la SSC y la PDI se realizarán acciones para "disuadir y erradicar" prácticas delictivas am interior de este medio de transporte.

Detectores de metal en el Metro de CDMX "no ayudan y disminuyen la movilidad" : Brugada

La jefa , Clara Brugada, afirmó que los detectores no son mide metal, como los que están ubicados en algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, no ayudan a resolver los problemas y, por el contrario, disminuyen la movilidad dentro de este sistema de transporte.

"Los detectores incluso fueron impugnados históricamente, y no sólo eso, no ayudan a resolver los problemas, porque disminuirían muchísimo la movilidad al interior", dijo durante una conferencia en la que presentó siete acciones para reforzar la seguridad en el Metro.

JM