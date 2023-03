Un estudio del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) reveló que el incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes fallecidos, no es el primer incidente de este tipo en estos centros de detención migratoria.

En el documento Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración. Hacia un Sistema de Rendición de Cuentas en pro de los Derechos de las Personas Migrantes en México, la organización señala que en repetidas ocasiones se han suscitado incendios que por lo general son provocados por los mismos migrantes que buscan llamar la atención del personal del INM.

"De hecho, en la EM de Acayucan, un migrante externó su preocupación de que, en caso de un incendio, las personas detenidas no pudieran lograr salir, ya que las puertas de las celdas se abren con llave, no con botón, y los agentes del INM podrían decidir salvar sus propias vidas y no las de los migrantes", señala el documento.

Por lo anterior, el Insyde solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) las guías o protocolos de protección civil para la prevención, manejo y actuación posterior en casos de incendio y otras emergencias en los centros de detención migratoria.

En respuesta, la Segob remitió a la página web de la Coordinación General de Protección Civil donde se pueden consultar las medidas de preparación y respuesta para que sean impresos y aplicados en las estaciones migratorias y estancias provisionales, sin embargo, el Insyde consideró que deberían existir documentos específicos para las medidas de protección civil en los centros de detención migratoria.

