Cinco personas mueren al ser inyectadas por falso médico en Oaxaca

En Mazatlán Villa de Flores y San Isidro Zoquiápam, murieron cinco personas tras ser inyectados por un individuo, quien simuló ser médico de Huautla de Jiménez, en la región de la Cañada de Oaxaca.

La médico de brigada de la Unidad Médica siete "Mazatlán Villa de Flores", de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Gabriela Villalobos Muñoz, informó que durante el 5 y 6 de noviembre, un hombre engañó a unas 15 personas para inyectarles supuestamente una vitamina con Dexametasona, lo que habría provocado la muerte de cinco.

Los otros 10 pobladores, entre ellos un niño de un año con siete meses de edad, así como un adolescente de 16 años, quien tiene una discapacidad intelectual, se encuentran recibiendo atención médica en hospitales de Cuicatlán, Huautla de Jiménez y Teotitlán de Flores Magón. Su estado de salud se reporta grave.

El primer fallecimiento ocurrió el 10 de noviembre, donde un adulto mayor perdió la vida, y los otros cuatro al día siguiente y el jueves 16 del mismo mes, de acuerdo con la médico Villalobos Muñoz.

La aplicación de inyecciones sucedió mientras los auxiliares médicos de las comunidades de la Cañada recibían capacitación en la capital de Oaxaca.

Por estos hechos, las autoridades locales y familiares de las víctimas interpusieron denuncias penales para que la Fiscalía General de Justicia investigue los casos y deslinde responsabilidades.

Por su parte, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Celestino Alonso Álvarez, sólo reportó el fallecimiento de una persona, de quien se investigan las causas de su muerte.

"No sabemos todavía la causa de la muerte, se están haciendo los estudios correspondientes, mientras no tengamos los resultados de las causas, no podemos afirmar nada", señaló.

Hasta este domingo por la mañana no se ha informado la identidad de las víctimas ni de los pobladores hospitalizados.