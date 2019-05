Cetemistas intentan "reventar" acto de José Narro en Monterrey

Al menos dos personas resultaron lesionadas, durante un ataque realizado presuntamente por disidentes de la CTM, para tratar de "reventar", un acto del aspirante a la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Narro Robles.

Los agresores, que supuestamente pertenecen a la agrupación Taxistas Unidos AC, que dirige Pablo Arriaga, y son disidentes de la CTM que encabeza Ismael Flores Cantú, según testigos, llegaron al exterior del restaurante "Regio Gonzalitos", al poniente de la ciudad, y empezaron a dañar con bats los carros estacionados, al tiempo que agredían a las personas que se hallaban en el lugar.

Algunos de los agredidos que fueron observados con la camisa rota o con heridas en la cabeza, entraron a protegerse en los baños del restaurante, mientras personal del establecimiento cerró el acceso al salón Conquistadores, donde el aspirante a la dirigencia nacional del tricolor dictaba la conferencia "Hacia dónde vamos con Pepe Narro".

BRONCÓN ENTRE GRUPOS DE PRIISTAS EN REUNIÓN CON JOSÉ NARRO, EN MONTERREY

Aparente rivalidad entre grupos del PRI armaron la bronca en un resturante donde se encontraba la crema y nata del PRI de Nuevo León https://t.co/OGmVRBDlOQ pic.twitter.com/Wn3ZBPOYAj — Red Crucero (@cruceronews) 21 de mayo de 2019

Entre los asistentes al diálogo con el doctor Narro estuvieron los ex gobernadores José Natividad González Parás y Sócrates Rizzo García, la ex delegada de Economía, Carlota Vargas Garza, y el ex alcalde de Apodaca, Raymundo Flores Elizondo.

Minutos después del zafarrancho acudieron elementos de Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones, y de la policía de Monterrey. Aunque en principio algunos asistentes afirmaban que hubo disparos de arma de fuego, la policía descartó el hecho, al tiempo que se iniciaron las investigaciones para detener a los presuntos responsables.

JM