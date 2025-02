Caso del bebé abandonado en Tultitlán; lo que se sabe hasta ahora

El pasado 11 de febrero, un video que muestra a un hombre abandonando a un bebé recién nacido en la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán, Estado de México, se viralizó en redes sociales.

Una mujer reportó el hecho tras escuchar el llanto del menor, lo que movilizó a paramédicos y policías municipales al lugar.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un joven se detiene junto a un vehículo blanco en la calle Fuente de Ópalo. Segundos después, se agacha y deja una bolsa azul sobre la banqueta antes de retirarse del sitio.

El padre del bebé se entrega a las autoridades



El hombre, identificado como Lucio "N" , padre del bebé, se entregó voluntariamente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Su madre, Dulha Utrera, declaró que el joven temía por su seguridad, ya que había recibido amenazas y críticas en redes sociales.

Los padres de Lucio lo convencieron de entregarse. En entrevistas, mencionaron que desconocían lo sucedido y creían que su hijo llevaría al bebé a registrarlo. No fue hasta que vieron el video en redes que se enteraron del abandono.

Lucio declaró que su pareja, Diana, madre del bebé , le pidió que se deshiciera del menor poco después de dar a luz en la panadería donde trabaja. También afirmó que ella habría tomado pastillas abortivas días antes del parto.

A través de redes sociales, se filtraron presuntos mensajes de WhatsApp entre Lucio y Diana que evidencian que ambos habrían planeado el abandono del bebé.

En la conversación, Diana expresa su desesperación, afirmando que "no sabe dónde tirarlo" y que "por la taza no se va a poder". Posteriormente, le dice a Lucio que echó al bebé en una bolsa y que deben deshacerse de él.

Lucio responde: "Ya no lo veas, ya no le prestes atención" y agrega que "ahorita que vaya para la casa lo tiro". Finalmente, el joven abandona al menor en la calle, tal como se observa en el video viral.

La madre de Lucio "N" se deslinda de su hijo



Dulha Utrera, madre de Lucio, declaró que no ayudará a su hijo ni pagará una fianza. "El único que necesita ayuda es el bebé. Lucio debe aprender de esto", expresó.

También afirmó que desconocía que su hijo y su pareja esperaban un bebé y que siente vergüenza y tristeza por la manera en que actuaron. Tras la viralización del caso, la familia de Lucio ha recibido amenazas en redes sociales.

"Me da vergüenza mostrar mi cara. No necesito que me digan que tuve a un monstruo, él tomó una decisión sin ayuda", manifestó Dulha.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad legal de los involucrados.

Mientras tanto, el bebé se encuentra estable y bajo supervisión médica en resguardo.

