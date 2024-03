El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, deslinda a su partido de los señalamientos de la irrupción ocurrida este miércoles, en donde jóvenes de Ayotzinapa derrumbaron una puerta de Palacio Nacional.

En entrevista, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los hechos violentos del jueves fueron obra del PRI y los conservadores, Moreira aseguró que lo que realmente huele es a cerrazón por parte de este Gobierno para resolver el caso Ayotzinapa.

“A lo que huele es a que no quiere haber apertura, a lo que huele es a cerrazón por parte de este Gobierno con quienes perdieron a sus hijos y reclaman justicia.

“Estas personas están ante una tragedia que fue la pérdida de sus hijos y evidentemente merecen una explicación y merecen el avance de sus indagatorias, y si no se les da una explicación, pues es fácil que alguien con ese nivel de desesperación por justicia puede llegar a este tipo de actos que, por supuesto, el PRI nada tuvo que ver”, declaró.

El titular del Ejecutivo dijo que en los actos violentos ocurridos en Palacio “me huele más a PRI” y a todo el bloque opositor, así como a organizaciones internacionales de derechos humanos.

Moreira consideró que estos señalamientos responden a una estrategia de evasión.

No aceptarán las condiciones

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afirmaron que es el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que está entorpeciendo la investigación porque no ha querido avanzar y aseguraron que no van a permitir que el Mandatario les condicione las reuniones.

“Nos da miedo que el Presidente pueda manipular el caso y haga un informe a modo, él no quiere escucharnos, siempre nos va a llevar la contra, pero veremos por todas las vías legales que no haga un informe a modo, porque mientras no tenga pruebas palpables y legales no vamos a aceptar lo que nos diga. Todo lo que diga lo va a tener que comprobar”, afirmaron los padres y madres.

CT