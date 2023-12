Los empresarios albaneses Luftar, Arben, Ramiz y Fatos Hysa rechazaron vínculos con cárteles mexicanos y acusaron que los señalamientos en su contra responden más a una guerra entre casineros que pretenden desprestigiarlos.

En 2022, autoridades de inteligencia federal detectaron que el capo Ismael Zambada García, alias "El Mayo", se habría aliado con la familia Hysa presuntamente para efectuar actividades ilícitas tanto en México como en Albania.

Sin embargo, a través de una carta aclaratoria la familia de origen europeo aseguró que las autoridades de la Secretaría de Gobernación, que regulan los juegos y sorteos, y de la Fiscalía General de la República (FGR) han señalado mediante resoluciones oficiales que no tienen participación en actividades de lavado de dinero para la delincuencia organizada.

La familia Hysa aclaró que la empresa Entretenimiento Palermo, S.A. de C.V., cuyos accionistas son Luftar y Arben Hysa, opera en condiciones idénticas a las del gremio del juego, y que a ninguna de ellas se les han demostrado movimientos ilegales de dinero o estar vinculados con cárteles delictivos en su operación, por lo que, señaló, la unidad entre ellos deberá ser actualmente más estrecha, debido a la pretensión de las autoridades de modificar la Ley de Juegos y Sorteos y su reglamento, afectando gravemente sus derechos, oportunidad que se presenta, pues el gremio ha sido invitado a unirse al XV Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

"Las imputaciones criminales que se han realizado en contra de nuestra familia no sólo son falsas, sino ridículas. Si mi familia tuviera los millones de dólares de los que se ha hablado no tendríamos que levantarnos todos los días a trabajar lejos de nuestros seres queridos, pensando en abrir nuevos negocios, como nuestros restaurantes, en los que siempre hay riesgo de no recuperar el capital invertido", señaló Arben Hysa.

Con respecto a los señalamientos en su contra relacionados con actividades de lavado de dinero para los cárteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, Hysa acusó que "es muy probable que este desprestigio se haya generado por personas que intervienen en la operación de nuestros negocios, con los que hemos tenido algunas diferencias. Somos una familia que trabaja muy fuerte, generando competitividad, lo que no a todos les gusta; sin embargo, las autoridades no son ingenuas, saben perfectamente que somos personas responsables y que no estamos involucrados en actividades criminales".

Indicó que la empresa Entretenimiento Palermo, S.A. de C.V., opera conforme a la ley y es por ello que su actividad en el mundo del juego parece responder más a una guerra entre casineros.