Muchas personas no llegan a tramitar la cartilla militar por una o otra razón, pero si quieres saber si esto es una obligación, aquí te dejamos toda la información que necesitas saber.

¿Es obligatorio sacar la cartilla militar?

El reglamento de la Ley del Servicio Militar capítulo l, artículo 1° menciona lo siguiente: “El cumplimiento servicio militar constituye un timbre de honor para todos los mexicano aptos...Tratar de eludirlo por cualquier medio implica una falta de sentido de la responsabilidad que deben tener como mexicanos y un motivo de indignidad ante los más elementales deberes que tienen contraídos con la Nación”.

La Cartilla Militar es un documentos de identificación militar obligatorio, que te puede servir para realizar distintos trámites, como el pasaporte o conseguir empleo, por lo que si no cuentas con una puede impedirte ingresar a ciertos empleos, por ejemplo los ligados a las dependencias gubernamentales, por lo tanto sí es obligatorio, aunque no hay consecuencias legales por no contar con el documento , recuerda que tienes hasta los 39 años para tramitarla.

¿Tiene algún costo la liberación de la cartilla militar?

El trámite para obtenerla es gratuito y cuando cumples con tu servicio militar se te entrega totalmente gratis, pero si solicitas una reposición o quieres corregir algún dato, sí tiene costo, en caso de que quieras una reposición, debes llevar los siguientes documentos a la oficina de reclutamiento de la Zona Militar más cercana:

Solicitud del interesado.

del interesado. Acta de nacimiento , original y copia.

, original y copia. Identificación oficial , original y copia.

, original y copia. Clave Única del Registro de Población (CURP)

(CURP) Copia de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional o número de matrícula.

o número de matrícula. Dos fotografías tamaño credencial.

tamaño credencial. Original del pago de derechos.

HS