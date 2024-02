El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que un grupo de empresarios y miembros de la oposición tuvieron la iniciativa de lanzar a Carlos Slim como candidato presidencial en 2018. Durante la conferencia mañanera del 6 de febrero de 2024, el Mandatario señaló que el plan contra la candidatura de Morena incluía "acuerdos en lo oscurito" para hacer declinar a otros candidatos.

Con motivo de lanzamiento de su próximo libro en conmemoración de la 4T, titulado "¡Gracias!", el Presidente López Obrador dio a conocer detalles clave de la contienda electoral en 2018. Entre los acuerdos de la oposición, ahora encabezada por el Frente Amplio por México (FAM), los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya presuntamente habrían declinado a favor del empresario Carlos Slim. En la conferencia desde Palacio Nacional, el Presidente de México recordó los acuerdos y frentes de la oposición ante la candidatura que le otorgó la presidencia en 2018.



Sobre figuras que declinaron en la contienda electoral, tales como Margarita Zavala, López Obrador informó que Slim no aceptó la propuesta de lanzarse a la presidencia. "En la elección de 2018 buscaban algo parecido, pero no se presentaron afortunadamente las condiciones. No se pusieron de acuerdo", señaló el presidente López Obrador con respecto a los acuerdos de la oposición para lanzar a un tercero en la última contienda electoral.

Cabe recordar que las relaciones entre el presidente López Obrador y Slim han estado en el foco de atención durante el actual gobierno de la 4T. Un episodio clave entre el Mandatario y el empresario que ocupa el lugar número 11 de las personas más ricas del mundo ocurrió el 19 de diciembre de 2023. En esta fecha, el Gobierno celebró la compra de PetroBal por Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano. Asimismo, tras reuniones con Grupo Carso en Palacio Nacional, López Obrador y Slim coincidieron que el país se encuentra en buen momento para impulsar las inversiones.

El pasado 16 de mayo de 2023, el jefe del Ejecutivo Federal expresó su entusiasmo por la salud de las finanzas y el panorama de corrupción en México ante los negocios con el empresario.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF