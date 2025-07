El Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que el padrón electoral es intransferible y que será defendido para que permanezca como está ante la creación de la nueva CURP biométrica , que será una identificación oficial obligatoria.

El Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores, que contempla la implementación de una credencial digital, así como analizar las posibilidades del voto electrónico, siempre que existan las condiciones.

La aprobación de este acuerdo derivó en señalamientos de partidos de oposición sobre el posible uso indebido del padrón para la CURP, mientras que Morena afirmó que las reformas no vulneran la privacidad de la ciudadanía.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que hasta el momento no hay una petición del gobierno para entregar estos datos, pero afirmó que el padrón y la lista nominal serán defendidos.

"No es así, no hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera (...) pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es que no hablemos de que se va a entregar el padrón y la Lista Nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el padrón y la lista", apuntó.

Sobre la credencial para votar, afirmó que se mantiene "firme y sólida", y que no será reemplazada por la CURP, ya que ésta requiere un proceso de implementación y no será inmediata.

Durante la sesión, el consejero Arturo Castillo subrayó que "parte de los principios que rigen la implementación de estas tecnologías tienen que ver con la confiabilidad, la integridad y la intransferibilidad de los datos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores".

Insistió en que es fundamental proteger los datos que les entrega la ciudadanía para efectos de la emisión no sólo de la credencial, sino también de la integración de uno de los padrones registrales más confiables probablemente del mundo.

Sobre la estrategia, destacó la instrumentación de una versión beta de una credencial para votar digital, cuya primera versión sería complemento de la credencial física con más funcionalidades, mayor flexibilidad para su emisión y actualización, así como para permitir mayor control y soberanía sobre los datos personales que contiene.

