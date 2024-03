La vida se ha digitalizado en muchos aspectos. Los documentos y papeles ya no son tan necesarios, ahora basta con tener la información al alcance en nuestros celulares y dispositivos electrónicos.

Muchos de los papeles que antes eran imprescindibles, tales como el acta de nacimiento y la CURP, ya son meros archivos o capturas de pantalla que tenemos a la mano cuando es necesario. Ya no se tiene por qué hacer una larga fila para pagar el agua o la luz: puede hacerse en internet. Ya no es imprescindible ir a oficinas y dependencias gubernamentales para saber nuestro número de Seguro Social, nuestra información del Infonavit, nuestro Afore. No: todo está en internet.

Aquí algunos de los vínculos y enlaces más importantes que todo mexicano debe tener a la mano, para facilitarnos la vida.

1.- Para conocer y descargar tu CURP de modo gratuito: https://www.gob.mx/curp/

2.- Para conocer tu Acta de Nacimiento (con validez oficial, se requiere CURP, y el costo depende del estado de la República): https://www.gob.mx/ActaNacimiento/

3.- Servicios de Infonavit (Saldo, puntos, Info del crédito, en caso de tenerlo. Requiere NSS, RFC, CURP): https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/

5.- Para consultar tu Cédula Profesional: https://www.gob.mx/universidadnaval/acciones-y-programas/consulta-de-cedula-profesional

6.- Para conocer tu Número de Seguro Social NSS: https://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008

7.- Para checar tus Semanas Cotizadas en el IMSS (con NSS & CURP): https://www.imss.gob.mx/tramites/imss02025a

8.- Consulta de Buro de Crédito. Todo mexicano tiene derecho a un reporte gratuito al año: https://www.burodecredito.com.mx/reporte-info.html

10.- Para saber en qué AFORE estás registrado: https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/en-que-afore-estoy-56776

11.- Para sacar o renovar tu pasaporte en la Secretaría de Relaciones Exteriores: https://citas.sre.gob.mx/

12.- Cita SAT (para alta RFC, Firma electrónica): https://citas.sat.gob.mx/

13.- Pago de la Luz en Línea: https://www.cfe.mx/vun/Paginas/PagoReciboEnLinea.aspx

14- Registro nacional de detenciones para saber si una persona está detenida en alguna parte del país: https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx

15- Cómo consultar si un carro o una moto son robadas: https://www.repuve-consultar.com/consulta-ciudadana

16- SAT ID para obtener la constancia de situación fiscal con CIF, generar nueva contraseña o renovar tu e. Firma https://satid.sat.gob.mx/

