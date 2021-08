La Iglesia católica de México hizo este domingo un llamado a las autoridades y la sociedad para sumar esfuerzos para enfrentar la tercera ola de la pandemia del COVID-19 que azota actualmente al país.

"Hacemos un llamado a sumar esfuerzos: a las autoridades a garantizar servicios de salud a quienes los requieran y diseñar políticas que favorezcan la disminución de contagios, y a la población a tomarse en serio esta tercera ola", dijo la institución un editorial publicado en el semanario Desde la Fe.

Recordó que esta semana México registró su tercer día con más contagios de COVID-19, con 21 mil 563 el pasado 6 de agosto.

"Esta alza en los contagios y hospitalizaciones nos da una noción de por qué este periodo ha sido llamado la tercera ola de la pandemia"

Señaló que después de algunos meses donde parecía que el fin de la pandemia estaba cerca, regresar al repunte de contagios puede provocar sentimientos encontrados que van del miedo y enojo a la indiferencia "pues muchos simplemente optan por ignorar la amenaza".

Puntualizó que el Papa Francisco ha asegurado que de esta pandemia "no podemos salir siendo los mismos" y, dijo que aunque no se ha superado la emergencia sanitaria "es un hecho que no somos los mismos".

Aseguró que la población ya conoce los efectos que tiene el virus y las medidas para protegerse, entre las que están el uso de cubrebocas, la higiene de manos y la sana distancia, pero sobre todo, insistió "conocemos las repercusiones de una pandemia".

Afirmó que con este conocimiento previo se tienen todas las herramientas para "domar" la ola.

"Las decisiones que tomemos individualmente y como sociedad definirán qué tan alta (y larga) será esta tercera ola", zanjó.

Invitó a no bajar la guardia y continuar con las medidas de higiene que ya se conocen y pidió estar cerca de los adultos mayores, además de prestar atención a los enfermos y acompañar a los que sufren.

Finalmente, pidió no perder la esperanza, pues aseguró que esta tercera ola viene también con un descenso en la letalidad de la enfermedad y un avance en la vacunación.

México acumula hasta ahora más de 2.9 millones de casos y registra 244 mil 248 muertes, siendo así el cuarto país en el mundo con más decesos debido al coronavirus.

GC