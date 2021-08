El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que aunque no haya riesgo se cumplirá con la resolución de un juez que concedió un amparo para que un menor de edad sea vacunado contra el COVID-19.

"Se atiende, si alguien acude al juez que se le vacune aunque no le corresponda y no haya riesgo, nosotros tenemos que cumplir, se le vacuna, no se le puede desobedecer".

En su conferencia de prensa, AMLO señaló que está demostrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no hace falta la vacuna contra el nuevo coronavirus porque no hay riesgo en los menores de edad.

"Además los jueces cuando se trata de nosotros todo en contra, son muy poco los que actúan con rectitud, con sensatez cuando se trata de asuntos nuestros, tienen consigna".

Mediante un juicio de amparo, un menor de edad logró que las autoridades del Gobierno federal le apliquen la vacuna contra COVID-19 en el puesto más cercano a su domicilio en la Ciudad de México.

Al resolver el juicio de amparo 1054/2021, el juez Martín Santos Pérez, titular del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, agregó que queda bajo la responsabilidad de las autoridades federales determinar si el menor es o no candidato a la vacuna.

