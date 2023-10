CFE: ¿A quiénes les llega su recibo de luz en cero?

Cada bimestre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) expide las cuentas de consumo de sus aproximadamene 46 millones de clientes en el país, las tarifas que éstos deben pagar varían según la energía utilizada e incluso la zona del país donde viven, sin embargo, hay más de 69 mil recibos cuyo total es cero pesos.

Los beneficiados son los trabajadores de la CFE, y la razón se encuentra en el contrato colectivo de trabajo signado entre la paraestatal y el Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana, que en su Cláusula 67 estipula:

La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los términos señalados en el Convenio CFE – SUTERM N° 02/2014 y en su Anexo Único, en los lugares en donde exista red de distribución de la misma, y con sujeción a las siguientes normas:

I.- Se celebrará Contrato individual de suministro.

II.- Se proporcionará exclusivamente en el hogar del trabajador.

III.-Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza.

IV.- No podrá ser revendida la energía ni utilizada por personas que no vivan con el trabajador, ni para usos comerciales y cualesquiera otros que no sean los domésticos.

V.- Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros.

El servicio eléctrico que se concede a los trabajadores es de 350Kwh, que se ubica en la tarifa 1 del tabulador de la compañía, y por cada Kwh extra consumido deben pagar 3.58 pesos.

En 2018 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un exhorto a la CFE para que eliminara este privilegio, argumentando que evadía la responsabilidad que tienen todos los mexicanos de pagar por los servicios públicos, pero el privilegio continúa como una de las prestaciones de los trabajadores.