El día de ayer comenzó a circular en redes sociales un video en el que se puede ver cómo un hombre, quien ha sido identificado como el propietario del famoso restaurante giratorio "Bellini", el cual cuenta con diferentes sedes en Latinoamérica, agredió e insultó a un elemento de seguridad del World Trade Center (WTC), en Ciudad de México (CDMX).

El altercado entre los implicados se suscitó en las mismas instalaciones del edificio del WTC, a donde la hija del dueño de Bellini asistió al establecimiento, pero al negarse esta a identificarse, guardia de seguridad le pidió reiteradamente que registrara su presencia, pero sin negarle el ingreso en ningún momento.

No obstante, tras este incidente, el magnate y padre de la joven arribó al lugar y sin más comenzó a insultar al elemento de seguridad, a quien le exigió en repetidas ocasiones: “¡háblale a tu jefe!”, reclamos que acompañó de golpes y empujones.

Debido a que el empleado se negó insistentemente a ponerse en contacto con su jefe, el magnate se enfureció y continuó golpeando al elemento.

“Oiga, no me toque”, se le escucha pedir el guardia. “Jamás le dije que no podía pasar”, agrega.

Aquí te dejamos el video que fue difundido en redes sociales por el usuario @JMRivaPalacio, quien en otro de sus tweets también ha señalado que la cuenta oficial de la cadena Bellini (@BelliniWTC) fue dada de baja:





Circula en redes este video. Supuesto dueño del restaurante giratorio @BelliniWTC maltrata y agrede a un empleado de seguridad, luego de que este hiciera su trabajo al requerir identificación a la hija de dicho sujeto (la cuenta del restaurante ya restringió sus tuits). pic.twitter.com/EZmjRVz0dM — Mariano Riva Palacio (@JMRivaPalacio) November 9, 2022

La cuenta del restaurante "Bellini" en el WTC fue dada de baja tras recibir varios mensajes de repudio y críticas. TWITTER/ @BelliniWTC

Tras difundirse el video, el cual rápidamente se viralizó en redes sociales, las reacciones y comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, y de inmediato comenzaron a defender el trabajo que el elemento de seguridad estaba realizando, además de repudiar y arremeter la actitud del magnate y dueño del establecimiento.

Algunos de los comentarios que se pueden leer, son:

"Desaliñado, en sus días y altanero: ése es el "gato de mierda"!!!...¿Que quería?, ¿Que el guardia dejara pasar a quien sea que presumiera ser influyente?, Ojalá se le pase un sicario y le enseñe modales!".

"Qué asco es la prepotencia. Nefasto tipo. El dinero, per se, no educa a las personas!".

"es simple, ya no vayan a ese lugar a consumir, ser el dueño no le da derecho a tratar asi a la gente y la hija debe de entender tambien el trabajo de las personas, pero asi es en mexico, ya no vayan a ese lugar....".

Hasta el momento, ni la cadena restaurantera ni el propio magnate han rendido declaraciones al respecto.

MS