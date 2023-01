Guadalupe Duque Gómez, una trabajadora del sector salud, denunció haber víctima de hostigamiento y acoso sexual por parte de un delegado del servicio de infectología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, ante el rechazo fue removida de su cargo, sin posibilidad de reintegrarse.

"El día 16 de diciembre del 2020 ingresé al Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga con la categoría de 'afanadora', en el área de Cardio-Neumoangiología, y en marzo del 2021 me cambiaron al servicio de Infectología, donde la persona a cargo en mayo del 2021 comenzó a hostigarme laboralmente", conto Guadalupe.

Aunado a ello, relató que quien era su jefe directo se comportó de una manera posesiva. "Cuando él entraba a trabajar pasaba de una forma amenazante a mi lugar: 'tienes que ir a desayunar conmigo, no tengo que estar rogando, es una orden, tú eres mi perra y haces lo que yo diga cuando lo diga, con buena cara y de buena gana. Recuerda, yo soy el que califico y si quiero te largas'.

"Los abusos continuaron por al menos otras cuatro ocasiones más, siempre humillándome y diciendo que yo era una 'pinche afanadora y que nadie me iba a creer, que él era el jefe y tenía la vara alta con el coordinador de delegados'", agregó.

Ante ello, Guadalupe fue despedida y a su vez boletinada sin opción a retomar su trabajo.

Buscó ayuda y denunció en la Secretaría de la Función Pública, así como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin éxito.

"Yo lo que pido es que se investiguen todos estos hechos y que todas las personas que están involucradas paguen por todo lo que han hecho y por todo lo que están encubriendo para que se haga justicia y para que sepan y aprendan que no se puede ir por la vida destruyendo y gozando de impunidad", expresó.

"A mí no me importa morirme, lo único es que yo digo es que tengo cuatro hijos, soy viuda, entonces si me matan bien, pero ¿quién se va a hacer responsables de mis hijos? Por qué tenemos que morir y todas las personas que se encuentran haciendo daño salgan ilesas", concluyó.

CR