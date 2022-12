El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó el estado crítico en el que se encuentran dos de los tres menores con posible contagio de rabia en la comunidad de Palo de Lima, municipio oaxaqueño de San Lorenzo Texmelucan.

Desde la habitual conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario agregó otros datos que hasta el momento, aunque fueron difundidos por medios informativos locales, las autoridades no confirmaron de manera oficial; por ejemplo, que las niñas y el niño fueron mordidos por uno o más murciélagos.

"Se trata de tres niños, dos niñas y un niño, son hermanos, una de ocho, uno de siete y uno de dos años de edad, quienes fueron mordidos por un murciélago; quizá uno o más de uno, es difícil saber si fue solo un animalito o varios en un grupo", explicó López-Gatell.

Los dos mayores, la niña de ocho y el niño de siete, son los que presentaron síntomas de una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia, informó; no obstante, será en el transcurso de este martes cuando "muy probablemente" estén listos los resultados de los estudios realizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Mientras tanto, los menores están siendo tratados médicamente como si fuera rabia, tal como lo señaló ayer lunes la secretaria de Salud de Oaxaca, Ana Lilia Velasco Hernández; además, el subsecretario agregó que se les está dando el tratamiento profiláctico, esto quiere decir utilizar la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, que es un anticuerpo que neutraliza al virus rábico en caso de que lo tengan.

"El virus de la rabia es un virus que se transmite generalmente por animales, eso se llama una zoonosis. En el mundo silvestre, en animales silvestres está todo el tiempo. No es una enfermedad eliminable, no es desafortunadamente, pero es una realidad, no se puede eliminar porque principalmente el virus de la rabia se transmite entre animales silvestres: murciélagos, sobre todo aquellos que se alimentan de sangre, también coyotes, tejones, mapaches, pueden ser entre los tipos de animal más frecuentemente afectados por rabia y transmisores de rabia", explicó Hugo López Gatell.

De la misma manera que la secretaria de Salud local, quien mencionó que las niñas y el niño viven en una comunidad con condiciones de extrema marginalidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que se trata de una comunidad con una carencia de servicios de salud, pues el centro de salud más cercano está a dos horas y media de desplazamiento.

Los menores son atendidos en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca de Juárez, en donde reciben la atención médica especializada que corresponde.

En el caso de la tercera menor, la secretaria de Salud local indicó ayer "que no muestra síntoma alguno, continúa bajo observación médica e inició su esquema de vacunación antirrábica al igual que los que tuvieron contacto con enfermos".

¿Alerta sanitaria?

El funcionario federal aclaró que no existe una alerta sanitaria, pues no aplica en este caso, ya que se trata de algo individual.

"No implica una alerta porque no hay una acción que se deba realizar; como ya dije, no se puede eliminar la rabia".

No obstante, los Servicios de Salud de Oaxaca sí activaron un protocolo de vigilancia epidemiológica, de prevención y control en la comunidad de Palo de Lima, tras conocer el reporte de los casos sospechosos de contagio de rabia.

Una brigada compuesta por personal del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), en coordinación con el Departamento de Enfermedades Transmisibles de los SSO, el Programa Estatal de Rabia y otras Zoonosis de la dependencia, así como la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, acudió a la localidad para dar continuidad al protocolo correspondiente.

Tras ello, descartaron nuevos casos de personas agredidas o con sintomatología sugestiva, información que fue confirmada por la secretaria de Salud de Oaxaca el lunes.

¿Rabia contagiada por perros?

El subsecretario de Salud aprovechó su espacio en La Mañanera de hoy para comentar que México logró certificar la eliminación de rabia humana transmitida por perros:

"En 2019 la Organización Mundial de la Salud nos dio el certificado de reconocimiento, somos el primer país del mundo en el que se elimina la rabia humana transmitida por perros, y esto es gracias a que en nuestro Programa Nacional de Control de Zoonosis, que incluye el control de la rabia, realiza una vacunación masiva de perros y gatos domésticos todos los años".

Dijo que se trata de una campaña permanente que se sigue realizando, pues aunque se logró ya eliminar la rabia transmitida por perros, no así la transmitida por gatos o animales silvestres, como es el caso de los tres menores de Oaxaca.

Agregó que es competencia de la Secretaría de Agricultura el cuidar a la fauna que está en su pecuario, y también ellos realizan prácticas de vacunación donde corresponde.

Con respecto a un posible caso en Nayarit, López-Gatell confirmó que en efecto hay un reporte de una mujer de 29 años que fue mordida por un gato semidoméstico, en una comunidad rural; por este caso, dijo, tampoco hay una alerta sanitaria o epidemiológica, pero sí apoyo federal al gobierno de ese estado, para aplicar los protocolos de tratamiento y de diagnóstico correspondientes.

CR