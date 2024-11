Desde el primer minuto del pasado viernes 15 de noviembre y hasta las 10:00 horas de ayer, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) atendió 176 quejas de consumidores, quienes se inconformaron por abusos de los comercios. De acuerdo con la dependencia federal, de ese total se conciliaron 131 quejas.

La institución también brindó ocho mil 447 asesorías en el país, a través de las cuales se orientó al consumidor para comprar y ejercer su derecho.

“No me respetaron el precio de la televisión. En una tienda del Centro de Guadalajara, ubicada por Avenida Juárez, intenté pagar una pantalla de 70 pulgadas a 10 mil pesos, pero no me respetaron el precio. Supuestamente, no correspondía con esa televisión. Mejor no les compré nada”, criticó José Luis Pérez, vecino de Oblatos.

Jalisco es el tercer lugar nacional con más quejas registradas (11), sólo por detrás de la Ciudad de México (22) y el Estado de México (15). Mañana se dará el corte final.

Entre las irregularidades que reportaron los clientes están el incumplimiento de las ofertas y las promociones, principalmente. También compras canceladas y entregas denegadas por el establecimiento, entre otras.

La Profeco recordó que “para reportar abusos, irregularidades, solicitar asesorías o presentar quejas, se cuenta con el Teléfono del Consumidor 55-5568-8722 y 800-468-8722, así como también en las redes sociales @AtencionProfeco y @Profeco”.

La Procuraduría mencionó que, para comparar precios entre tiendas, hay que entrar a la herramienta “¿Quién es Quién en los Precios?”, en la página de la Profeco, donde hay 492 productos.

Además, en esta temporada de ofertas y promociones está disponible una herramienta en línea que permite diversas opciones de precios de un mismo producto para poder tomar una decisión que se ajuste a la economía de las familias.

Profeco llama a denunciarlas promociones falsas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo una serie de recomendaciones a los consumidores que sean objeto de incumplimientos en las condiciones de venta de un producto o servicio por parte de los comercios o proveedores durante El Buen Fin 2024.

Sin importar el que la compra se haya hecho en un establecimiento físico o en línea si un proveedor no cumple con la oferta o promoción, la Profeco pidió al consumidor hablar al Teléfono del Consumidor 555-5688-722 o al 01-800-468-8722 en un horario especial de 09:00 a 21:00 horas hasta hoy.

También se puede presentar la denuncia por correo electrónico: denunciasprofeco@-profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

En la red social X se puede recibir asesoría a través de @AtencionProfeco o @Profeco, mientras que en Facebook se atiende vía @ProfecoOficial.

La principal recomendación de Profeco es que al momento de comprar se guarden los comprobantes de compra, o “si la compra es en línea tener evidencia de las ofertas anunciadas y del proceso de compra, con capturas de pantalla”.

Además de que se tiene que pedir la garantía por escrito y revisar que se tengan los datos necesarios para hacerla válida.

La Profeco aseguró que los comercios o las plataformas de venta de productos están obligados a cumplir con lo pactado en la oferta. Por lo que se les puede exigir:

El cumplimiento de la promoción.

Otorgar al consumidor otro bien o servicio equivalente.

La rescisión del contrato.

El pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio objeto de la promoción u oferta y su precio normal.

El Universal

EL INFORMADOR

Compras mayores a 250 pesos entran al sorteo del SAT

Los consumidores que realicen compras mayores a 250 pesos con tarjeta de débito o crédito durante El Buen Fin, del 15 al 18 de noviembre, participarán de manera automática en el sorteo que realiza por este evento en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), recordó el presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano.

Las compras deberán realizarse en establecimientos registrados en el portal elbuenfin.org a fin de participar en el sorteo que entregará 326 mil 249 premios en cantidades que van desde los 500 hasta los 250 mil pesos, para sumar un monto total de 500 millones de pesos.

El Sorteo de El Buen Fin 2024 se llevará a cabo el 13 de diciembre de 2024, a las 12:00 horas, en las oficinas del SAT, recordó el jefe de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

De la Torre dijo que el sorteo se realiza para “fomentar el uso de pagos electrónicos y la formalización de la economía, para lo cual ofrece premios tanto para los consumidores que realizan compras con tarjetas de crédito o débito en establecimientos participantes, así como para los negocios o comercios que se registraron en la plataforma”.

El Universal

Si se compra más de 250 pesos en alguna de las tiendas participantes, pagando con tarjeta de crédito o débito, puedes obtener un premio del SAT. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Revise si una oferta es auténtica

Año con año, cientos de empresas y marcas se unen en una iniciativa conocida como El Buen Fin, la cual busca fomentar el consumo de los compradores, reactivando la economía con tentadores descuentos en todo tipo de productos y servicios.

Por este motivo, tal iniciativa representa para miles de mexicanos, la oportunidad perfecta para comprar un sinfín de artículos como celulares, computadoras, pantallas, electrodomésticos y todo tipo de gadgets a precios asequibles sin ocasionar un daño al bolsillo.

Con relación al punto anterior, en redes sociales se viralizó un video del usuario de TikTok @finalamex, donde el experto en finanzas compartió un consejo de gran valor para poner a prueba las ofertas del Buen Fin que se pueden encontrar en Internet.

Durante esta temporada de descuentos, las quejas sobre falsas ofertas o cambios de precios en determinados productos para que con su respectivo descuento queden a su costo normal, abunda en redes sociales.

Así que para evitar inconvenientes este intrépido usuario, compartió con los consumidores un truco para descubrir el verdadero valor de algunos productos que se venden por internet, específicamente a través de la plataforma de Amazon.

Por medio de una página llamada Keepa, el tiktoker introdujo en el buscador, la liga de un producto ofertado en Amazon y como resultado, el sitió le arrojó una gráfica con los precios que ha tenido ese producto en la plataforma a lo largo del año.

En el caso de Mercado Libre, la página que puede comparar sus precios se llama MercadoTrack y el procedimiento para investigar las ofertas es el mismo; copiando la liga del producto y colocándola en el buscador.

Agencias

Mexicanos aprovechan descuentos

Una encuesta hecha por la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) mostró que nueve de cada 10 consumidores están entusiasmados por realizar compras en El Buen Fin.

La Concanaco dijo que “de las personas que respondieron la encuesta, 50% considera que las acciones impulsadas por el Gobierno han beneficiado a las empresas de sus localidades”.

Cuatro de cada 10 entrevistados dijeron que esperan que sean mejores las ofertas que en 2023, en tanto que cinco de cada 10 dijeron que esperan que sean iguales las ofertas en el 2024, con respecto al año pasado.

“La encuesta señala que las cámaras de comercio tienen áreas de oportunidad para fortalecer la participación empresarial, entre las que destacan: Capacitación, digitalización, incentivos a las pequeñas y medianas empresas y fomento al consumo local”.

El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, dijo que el 75% de los comercios participantes en El Buen Fin son locales.

El Universal

