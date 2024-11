El Buen Fin está llegando a su fin, pero en su último día todavía hay quienes están afuera en busca de ofertas oportunas y convenientes que aprovechar. Para ellos la Profeco les recuerda que se encuentra a su servicio en caso que sea necesario reportar alguna inconsitencia o mal uso de la publicidad por parte de cualquier establecimiento, ya que es bien sabido que en el Buen Fin cada año se registran miles de estafas u ofertas engañosas.

Tan solo en lo que va de la jornada, Profeco reporta a través de sus medios oficiales que ha recibido y atendido alrededor de 12 mil 218 consumidores solicitando asesorías para presentar quejas por dichos incumplimientos, donde se han presentado problemas con la cancelación de compras, precios no respetados, promociones, entre otros problemas.

X/@Profeco

Profeco señala que este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo de la dependencia de módulos, brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor; su esfuerzo en conjunto se ha visto reflejado en los más de un millón 287 mil 514 pesos en favor de los afectados que se han garantuzado durante El Buen Fin.

Profeco atiende la última jornada del Buen Fin

En su más reciente reporte oficial, Profeco reporta que lo que va de la jornada del 18 de noviembre se han atendido 275 inconformidades, de las cuales son un acumulado desde el 15 de noviembre. “De dicho total, 208 se conciliaron, 58 están en trámite, cinco no fueron conciliadas, dos no se localizó al consumidor, en una no se proporcionaron los datos suficientes para realizar el proceso, y una más se canalizó a otra dependencia para su atención”, informan.

La Procuraduría Federal del Consumidor reitera su compromiso y pone a sus disposición el “Telcon” 5555688722, además de las brigadas móviles que se encuentran disponibles para presentar su queja.

Con información del Gobierno de México

BB