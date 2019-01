Bonos de la CNTE "no se pagan de ahora", aclaran maestros

Los bonos o compensaciones salariales que cobran los profesores michoacanos "no se pagan de ahora", aseguró el dirigente de la sección 18 de la CNTE en Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado.

Al ser cuestionado sobre la entrega de una bolsa de 22 bonos o compensaciones adicionales al salario, Zavala manifestó que éstos se les pagan tanto a los maestros con plazas federales como a los que cuentan con plazas estatales. El recurso para pagarlos, los erogan la Federación y el gobierno del estado.

"La mayoría de los bonos no se pagan de ahora. Los 22 bonos son para todos. La obligación de la Federación son los 22 y los están pagando", dijo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuará con sus paros en la entidad, pero desalojará las vías férreas que tienen ocupadas desde el pasado día 14 de enero.

En conferencia de prensa, Zavala Hurtado confirmó que, "el paro de labores continúa, todos los espacios siguen en la misma sintonía. La única variación es el llamado a los militantes de la sección 18 a dejar un poco lo de las vías. El paro continúa, todo", indicó en conferencia de prensa en Michoacán.

"La decisión de dejar las vías para tener la mesa tripartita y poder tener solución. Hacer un llamado a los compañeros a que asumamos esa posición para poder continuar con la jornada de lucha. Que no parezca que nos quedamos estancados", expresó.

Detalló que "hay desconfianza" en el gobierno estatal porque previamente había un compromiso de pago, desde la pasada administración, que no se ha cumplido. Después de trabajar en la mesa de negociación, en la que participará la Comisión Estatal Única Negociadora, la SEP y el gobierno del estado, los profesores de la coordinadora llevarán los acuerdos a las bases magisteriales para que estas decidan; "vamos a ver qué ofrecimientos hay".

El llamado es a que la mesa se instale, para lo cual los integrantes de la CEUN se trasladan a la Ciudad de México para llevar a cabo las negociaciones. "Si no hay una mesa con gobierno del estado, con ofrecimientos y también del gobierno federal para ir solucionando lo más toral, que no puede ser de un día para el otro, vamos a pensar que el procedimiento la jornada de lucha es claro y válido. Si la mesa de hoy no es lo que esperábamos, los compañeros van a decidir si retomar", explicó.

Señaló que arriba de 94% de las escuelas en el estado están en paro.

