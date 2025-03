Beca Rita Cetina: ¿Qué sucede si no cobras el dinero el mismo día del depósito?

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por el Gobierno de México el cual busca apoyar económicamente a estudiantes de secundaria en escuelas públicas de México. Este subsidio otorga mil 900 pesos bimestrales por familia, con un adicional de 700 pesos por cada estudiante inscrito en el programa.

Es importante recordar que este apoyo económico será distribuido únicamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que se le sugiere a los padres y tutores que se mantengan atentos a la información que difundan las autoridades pertinentes, como la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Qué sucede si no cobras el dinero el mismo día del depósito?

Si no puedes retirar el dinero de la Beca Rita Cetina el día del depósito, no te preocupes, los fondos permanecerán en tu cuenta hasta que decidas usarlos, no es necesario retirar el dinero ese mismo día; podrás acceder a él cuando lo necesites, siempre que la tarjeta esté activa y en buen estado.

No obstante es relevante mencionar que las autoridades de este programa han señalado que los apoyos estarán vigentes durante el ciclo escolar en el que sean emitidos; una vez concluido el mismo, los beneficiarios contarán con hasta un año para hacer efectivo el cobro, después de este lapso, la Coordinación Nacional procederá a la cancelación de los apoyos no cobrados para su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Para verificar que tu pago fue recibido correctamente puedes consultar tu saldo en un cajero del Banco del Bienestar o mediante la aplicación oficial.

Consejos para el uso de tu tarjeta:

Evita hacer retiros en cajeros automáticos de otros bancos, ya que pueden generar comisiones.

Guarda tu NIP en secreto y no lo compartas con nadie.

Si pierdes tu tarjeta, repórtala de inmediato al Banco del Bienestar para prevenir movimientos no autorizados y solicitar una nueva.

Es importante que revises tu saldo regularmente y verifiques que tu tarjeta esté activa para evitar problemas.

YC