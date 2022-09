Avalan en comisión ampliar presencia del Ejército en las calles

Las y los integrantes de Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobaron, en lo general, la iniciativa de reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles de 2024 a 2028.

Se avaló por 28 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM y PRI, y 11 en contra por parte del PAN, PRD y MC.

Tras el aval en lo general, se abrió el debate en lo particular en el que se incluirá la reserva, también del PRI, a fin de que la ampliación del periodo sea hasta 2029.

Ojalá y se apruebe propuesta del PRI para que Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad hasta 2028: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se apruebe la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para las Fuerzas Armadas continúen hasta 2028 en labores de seguridad, pues aseguró que esto no significa que sea militarización y que se busca proteger a la población.

En conferencia de prensa "mañanera" el jefe del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno seguirá probando que no viola derechos humanos y que no hay masacres, no se tortura ni hay montajes, pues eso ya se terminó "y no se protege a nadie".

OA