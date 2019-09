Autoridades buscan a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en otro basurero

La Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa citó a declarar, dentro del nuevo procedimiento, a Ángel “A”, ex Gobernador de #Guerrero; Iñaki “B”, ex Procurador, y a Leonardo “V”, ex Secretario de Seguridad Pública de esa entidad https://t.co/9O2t3Fkpmu pic.twitter.com/bkQ1jjuLaI