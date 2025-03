Así puedes tramitar una constancia de inexistencia de nacimiento o matrimonio

La constancia de inexistencia de registro de nacimiento o matrimonio es un documento que certifica que no has sido registrado o que no contrajiste matrimonio ante el Registro Civil.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Este trámite está disponible para personas físicas que necesiten acreditar hechos o actos vinculados con su estado civil, o bien, la inexistencia de estos en la Ciudad de México.

¿Cuáles son los requisitos?

Cada una de las constancias tiene diferentes requisitos. En el caso de la constancia por inexistencia de registro de nacimiento se debe presentar:

Nombre completo del solicitante

Nombre completo y fecha de nacimiento de ambos padres.

Pago de derechos por la expedición de constancia

Para la constancia de inexistencia de registro de matrimonio, los datos requeridos son:

Copia simple del acta de nacimiento del solicitante

Para el caso de extranjeros: Presentar acta de nacimiento apostillada en idioma español o traducida por un perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Además original de los documentos que acreditan su estancia legal en el país (pasaporte, forma migratoria y/o constancia de residencia vigente)

Pago de derechos por la expedición de Constancia

¿Cómo y dónde puedo hacer el trámite?

Para ambos trámites, la solicitud debe realizarse de manera presencial siguiendo estos pasos:

El interesado debe solicitar la constancia en Caja-Ventanilla de alguno de los Juzgados del Registro Civil.

Realiza el pago correspondiente a la constancia

El servidor público le informará el día que debe acudir a la entrega de su constancia

El día señalado acude a recoger la constancia y firma de recibido

El tiempo de espera para ambos trámites es de tres días hábiles.

¿Cuál es el costo?

Ambos trámites tienen un costo de 90 pesos, mismos que pueden ser pagados en una sucursal bancaria o una oficina tributaria.

YC