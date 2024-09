Así inició el conflicto diplomático entre México y la Corona Española

Actualmente, las relaciones diplomáticas entre México y España viven una polémica desde que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, diera a conocer que el rey Felipe VI no figuraba entre los invitados a su toma de protesta del próximo 1 de octubre.

La presidenta electa declaró que este decisión se debe a que el monarca no respondió a una carta que Andrés Manuel López Obrador envió a España en 2019 para pedir perdón por la conquista.

"Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación", aseguró Sheinbaum mediante un comunicado.

La historia de este conflicto se remonta hasta hace cinco años, cuando López Obrador envió la carta mencionada en la que pedía que “México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o los resarcimientos políticos que convengan". López Obrador aseguró que la conquista encabezada por Hernán Cortés fue un hecho “tremendamente violento, doloroso y transgresor” y pidió disculpas para una “reconciliación histórica”.

No obstante, Felipe IV, el rey de España, sí estuvo presente en México en diciembre del 2018, en la toma de protesta de López Obrador. Un mes más tarde, en 2019, Pedro Sánchez, el presidente de España, también asistió a nuestro país, la cual ha sido, hasta ahora, su última visita oficial.

López Obrador ha reiterado en el asunto en repetidas ocasiones. Ante la falta de respuesta de la carta enviada, declaró una “pausa diplomática” con España en febrero de 2022, “para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista”. La pausa, no obstante, no ha roto relaciones culturales, económicas o diplomáticas, ni siquiera el cierre de embajadas.

Todavía en mayo del 2024, López Obrador dijo que la disculpa era para “cerrar heridas” e “iniciar una etapa nueva”. ¿Por qué no ofrecer una disculpa?”. El conflicto se avivó tras la decisión de Sheinbaum de no invitar al rey de España, lo que le valió una respuesta de Pedro Sánchez, presidente español, el cual calificó el acto como "inaceptable".

“Yo creo que detrás de todo esto lo que hay es una enorme tristeza, porque dos países hermanos, dos pueblos hermanos, por el interés político determinado de alguno, pues no podamos tener las mejores relaciones políticas”, declaró Pedro Sánchez.

En México, la polémica ha generado intensas críticas desde la oposición. De modo contrario, en España los partidos de izquierda opositores a la monarquía celebran la determinación mexicana.

Será la primera vez en las 80 tomas de posesión de presidentes de Latinoamérica a la que Felipe VI no acuda. No obstante, Claudia Sheinbaum aseguró que no se romperían las relaciones con España.

Con información de SUN y EFE

FS